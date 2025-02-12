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Ekonomi

Türkiye ile Endonezya enerji ve madencilik alanlarında işbirliği zaptı imzaladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Endonezya arasında enerji ve madencilik alanlarında işbirliği zaptı imzalandığını bildirdi.

Gülşen Çağatay  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
Türkiye ile Endonezya enerji ve madencilik alanlarında işbirliği zaptı imzaladı

Ankara

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun başkanlık ettiği Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısına katıldıklarını aktardı.

Ziyaret kapsamında Endonezya Enerji ve Maden Kaynakları Bakanı Bahlil Lahadalia ile enerji ve madencilik alanlarında işbirliği zaptı da imzaladıklarını belirten Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu anlaşma ile ülkelerimiz arasında petrol, doğal gaz ve yenilenebilir enerji başta olmak üzere enerji ve madenciliğin her alanında işbirliği geliştirmeyi hedefliyoruz. Türkiye ve Endonezya arasındaki stratejik ortaklığı daha da ileri taşıyacak bu adımın hayırlı olmasını diliyorum."

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