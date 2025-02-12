Türkiye ile Endonezya enerji ve madencilik alanlarında işbirliği zaptı imzaladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Endonezya arasında enerji ve madencilik alanlarında işbirliği zaptı imzalandığını bildirdi.
Ankara
Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun başkanlık ettiği Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısına katıldıklarını aktardı.
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Ziyaret kapsamında Endonezya Enerji ve Maden Kaynakları Bakanı Bahlil Lahadalia ile enerji ve madencilik alanlarında işbirliği zaptı da imzaladıklarını belirten Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bu anlaşma ile ülkelerimiz arasında petrol, doğal gaz ve yenilenebilir enerji başta olmak üzere enerji ve madenciliğin her alanında işbirliği geliştirmeyi hedefliyoruz. Türkiye ve Endonezya arasındaki stratejik ortaklığı daha da ileri taşıyacak bu adımın hayırlı olmasını diliyorum."
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Endonezya’da Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın ve Endonezya Cumhurbaşkanı Sayın Prabowo Subianto’nun başkanlık ettiği Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısına iştirak ettik.— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) February 12, 2025
Ziyaret kapsamında Endonezya Enerji ve Maden Kaynakları Bakanı Sayın Bahlil… pic.twitter.com/e2tCFZg0DR