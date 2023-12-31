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Ekonomi

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında elektrikli araçlar için menşe kolaylığı 2027'ye kadar sürecek

Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamındaki elektrikli araçların ticareti için sağlanan menşe kolaylığı 2027'ye kadar devam edecek.

Mustafa Çalkaya  | 31.12.2023 - Güncelleme : 31.12.2023
Türkiye ile Birleşik Krallık arasında elektrikli araçlar için menşe kolaylığı 2027'ye kadar sürecek

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan konuya ilişkin milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Komitesi, elektrikli araçların menşe kurallarına ilişkin geçiş sürecini uzatma kararı aldı. Anlaşma kapsamında elektrikli araçların ticareti için sağlanan menşe kolaylığı 2027'ye kadar devam edecek.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan kredi tadil anlaşması da yürürlüğe girdi.

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