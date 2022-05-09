Türkiye ile Azerbaycan'dan mevduat sigortacılığında iş birliği
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile Azerbaycan Mevduat Sigorta Fonu (ADIF) arasında mevduat sigortacılığı alanındaki karşılıklı iş birliğini artırmak için yeni mutabakat zaptı imzalandı.
İstanbul
TMSF'den yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Mevduat Sigorta Fonu Başkanı Tural Piriyev başkanlığındaki 13 kişilik bir heyet TMSF'yi ziyaret etti.
TMSF Başkanı Fatin Rüştü Karakaş ile ADIF Başkanı Piriyev arasında imzalanan yeni mutabakat zaptı ile iki kurum arasındaki karşılıklı iş birliğinin daha da geliştirilmesine karar verildi.
Ziyaret kapsamında, hafta boyunca düzenlenecek seminerlerle misafir kurum temsilcileri ile TMSF'nin mevduat sigortacılığı, banka çözümleme, tasfiye, kurumsal raporlama, basın ve halkla ilişkiler ile diğer kurumsal uygulamalar hakkında tecrübe paylaşımında bulunulacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.