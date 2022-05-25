Dolar
16.32
Euro
17.40
Altın
1,852.79
ETH/USDT
1,964.50
BTC/USDT
29,703.00
BIST 100
2,390.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında ele geçirilen mağarada farklı çapta silah ve mühimmatın yanı sıra İsveç yapımı tanksavar silahı AT-4 ele geçirildi. - VTR
logo
Ekonomi

Türkiye Bankalar Birliği, TLREF'e geçiş takvimini duyurdu

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Bankalararası Satış Oranı (IBOR) geçiş süreci ve Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) çalışmalarını tamamlandı.

Muhammed Said Tanıl   | 25.05.2022
Türkiye Bankalar Birliği, TLREF'e geçiş takvimini duyurdu

İstanbul

Türkiye Bankalar Birliğinden (TBB) yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı reformu kapsamında TLREF Ulusal Çalışma Komitesi tarafından uluslararası kuruluşlar ile eşgüdüm içerisinde sürdürülen IBOR geçiş süreci ve TLREF çalışmaları tamamlandı.

Bu kapsamda, Türk Lirası Bankalararası Satış Oranı'nın (TRLIBOR) sonlandırılmasına ve TLREF'e geçiş sürecinde uygulanacak takvim belirlendi.

TLREF Ulusal Çalışma Komitesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında güncel detaylı bilgi ve sunumlara https://www.tbb.org.tr/tlref adresinden ulaşılabiliyor.

TRLIBOR için son yayınlanma tarihi 30 Haziran, TRLIBOR/TLREF geçiş spread oranı ilanı 1 Temmuz ve yaşayan TRLIBOR’a endeksli işlemlerin TLREF’e geçişi 1 Temmuz olarak belirlendi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
Türkiye'de 1304 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 6 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 vaka sayısı bugün de 1000'in altında
Pfizer, Kovid-19 aşısının 5 yaş altı grup için etkili olduğunu açıkladı
Belçika'da 436 bin doz Kovid-19 aşısı çöpe gidecek

Benzer haberler

Türkiye Bankalar Birliği, TLREF'e geçiş takvimini duyurdu

Türkiye Bankalar Birliği, TLREF'e geçiş takvimini duyurdu