Ekonomi

Türkiye Bankalar Birliği "kredi okuryazarlığı" eğitimi hazırladı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), finansal okuryazarlık çalışmaları kapsamında "kredi okuryazarlığı" eğitimini hayata geçirdi.

Aylin Rana Aydin Kuş  | 05.09.2025 - Güncelleme : 05.09.2025
Türkiye Bankalar Birliği "kredi okuryazarlığı" eğitimi hazırladı

İstanbul

TBB'den yapılan açıklamaya göre, hazırlanan eğitimle bireylerin kredi sistemine dair bilgilerinin artırılması ve kredi okuryazarlık düzeylerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Eğitimle kredi kartları, ihtiyaç kredileri, kredi notu, kredi kullanımı ve geri ödeme süreçleri gibi temel konular sade ve anlaşılır bir dille aktarılıyor.

Kredi okuryazarlığı eğitimiyle günlük hayatta sıkça karşılaşılan kredi işlemleri konusunda toplumun bilinçlendirilmesi, böylece hem gençlere hem de yetişkinlere hitap ederek herkesin finansal kararlarını daha sağlıklı almasına katkıda bulunulması hedefleniyor.

TBB, toplumun tüm kesimlerinin kredi okuryazarlığına sahip olmasının, bireylerin finansal kararlarını daha bilinçli almasına ve ülke ekonomisinin sürdürülebilir gelişimine katkı sağlanmasına destek olacağını vurguluyor.

Ücretsiz olarak sunulan kredi okuryazarlığı eğitimine "https://egitim.tbb.org.tr/" adresinden ulaşılabiliyor.

Türkiye Bankalar Birliği "kredi okuryazarlığı" eğitimi hazırladı

