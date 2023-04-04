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Ekonomi

Türkiye 7 ayda yaklaşık 1,2 milyar dolarlık fındık ihraç etti

Türkiye, 2022-2023 fındık ihraç sezonunun 7 aylık döneminde 201 bin 415 ton fındık satarak yaklaşık 1,2 milyar dolar gelir sağladı.

Atakan Çıtlak  | 04.04.2023 - Güncelleme : 04.04.2023
Türkiye 7 ayda yaklaşık 1,2 milyar dolarlık fındık ihraç etti

Giresun

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2022-2023 ihracat sezonunun 1 Eylül 2022-31 Mart 2023 tarihleri arasındaki dönemine ilişkin bilgi verildi.

Söz konusu dönemde yurt dışına 1 milyar 193 milyon 736 bin 55 dolar karşılığında 201 bin 415 ton fındık satıldığı belirtilen açıklamada, mart ayı ihracatının ise 24 bin 173 ton fındık karşılığı 156 milyon 414 bin 930 dolar olarak gerçekleştiği kaydedildi.

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