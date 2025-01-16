Turkcell'in 1 milyar dolarlık borçlanma aracı ihracında talep toplama süreci tamamlandı
Turkcell, 1 milyar dolarlık nominal değerli borçlanma aracı ihracına ilişkin talep toplama sürecinin tamamlandığını duyurdu.
İstanbul
Turkcell'in, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi:
"13 Ocak tarihli açıklamamız çerçevesinde, Şirketimiz tarafından 144A/Reg S düzenlemelerine göre satışının yapılması planlanan ve İrlanda Borsası'na (Euronext Dublin/Global Exchange Market) kote edilmesi beklenen tahvillerin ihracına ilişkin talep toplama süreci tamamlanmıştır. İhraç edilecek tahvilin nominal değeri 500 milyon dolar, kupon faiz oranı yüzde 7,45 ve vadesi 5 yıl; sürdürebilir tahvilin ise nominal değeri 500 milyon dolar, kupon faiz oranı yüzde 7,65 ve vadesi 7 yıl olarak belirlenmiştir. Satış işlemlerinin, yüklenim sözleşmesinin (subscription agreement) imzalanması ve Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) tertip ihraç belgesinin alınmasını takiben tamamlanması beklenmektedir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.