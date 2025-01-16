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Ekonomi

Turkcell'in 1 milyar dolarlık borçlanma aracı ihracında talep toplama süreci tamamlandı

Turkcell, 1 milyar dolarlık nominal değerli borçlanma aracı ihracına ilişkin talep toplama sürecinin tamamlandığını duyurdu.

Uğur Aslanhan  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
Turkcell'in 1 milyar dolarlık borçlanma aracı ihracında talep toplama süreci tamamlandı

İstanbul

Turkcell'in, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"13 Ocak tarihli açıklamamız çerçevesinde, Şirketimiz tarafından 144A/Reg S düzenlemelerine göre satışının yapılması planlanan ve İrlanda Borsası'na (Euronext Dublin/Global Exchange Market) kote edilmesi beklenen tahvillerin ihracına ilişkin talep toplama süreci tamamlanmıştır. İhraç edilecek tahvilin nominal değeri 500 milyon dolar, kupon faiz oranı yüzde 7,45 ve vadesi 5 yıl; sürdürebilir tahvilin ise nominal değeri 500 milyon dolar, kupon faiz oranı yüzde 7,65 ve vadesi 7 yıl olarak belirlenmiştir. Satış işlemlerinin, yüklenim sözleşmesinin (subscription agreement) imzalanması ve Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) tertip ihraç belgesinin alınmasını takiben tamamlanması beklenmektedir."

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