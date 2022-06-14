Turkcell YK Başkanı Aksu: Firmaları, beklentileri karşılayarak rekabetçi ürünler geliştirebilmeleri için yönlendiriyoruz
Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, yerli firmaları beklentileri karşılayarak rekabetçi ürünler geliştirebilmeleri için yönlendirdiklerini belirtti.
Ankara
Aksu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı, çevrim içi gerçekleştirilen "İnovasyonla Yerli Üretim ve Kobilerin Gücü Etkinliği"ndeki konuşmasında, Turkcell olarak geliştirdikleri yeni teknolojilerle Türkiye'deki kurumların ve şirketlerin geleceğe taşınmasına katkı sunduklarını söyledi.
Uluslararası platformlarda edindikleri deneyimleri yerli ve milli ürün geliştiren firmalarla paylaştıklarının altını çizen Aksu, "Yerli firmaları, beklentileri karşılayarak rekabetçi ürünler geliştirebilmeleri için yönlendiriyoruz. 'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı' misyonu doğrultusunda son 5 yılda dünya standartlarında 4 yeni veri merkezi açtık. Son teknolojiye sahip veri merkezimizi yüzde 75 yerlilik oranıyla inşa ederek Türkiye'de bir ilke imza attık. Verim merkezleri yatırımlarımız 2,5 milyar lirayı geçti." diye konuştu.
Aksu, yerliliğin Turkcell bünyesinde uzun süredir takip edilen bir konu olduğuna işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:
"Önümüzdeki dönem sektörümüzde ve ülkemizde bir diğer önemli sıçrama yeni nesil iletişim teknolojilerine geçişle sağlanacak. 5G ve sonrasında hayata geçecek olan yeni teknolojilerin etkisini önce sanayi üretimi ve endüstri çözümlerinde göreceğiz. Biz de bu alanda geliştirdiğimiz ürün ve servislerle yerli ve milli çözüm ekosisteminin oluşturulmasına destek veriyoruz. Telekomünikasyon sektörü özelinde yerli ve milli çözümlerin geliştirilebilmesi için operatör yükümlülüklerinin yanı sıra ekosistemdeki üretici firmalara farklı teşvik ve desteklerin de sağlanmasının önemli olduğuna inanıyoruz."
"5G teknolojisi doğru zamanda ve yerli imkanlarla sunulmalı"
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da araştırmalara göre dünyanın en hızlı internet hizmeti sunan operatörlerinden olduklarını ifade etti.
Tüm dijital yeni alanlarda aktif olarak yer aldıklarını anlatan Erkan, "Çalışmalarımızda yerlilik ve millilik konularında büyük hassasiyet gösteriyoruz. Bu kapsamda yerli ve ilk baz istasyonu 'Ulak'ı şebekesinde ilk kullanan, aynı zamanda şebekesinde yerli ve milli yazılım oranı en yüksek operatör olmaktan gurur duyuyoruz." dedi.
Erkan, yerli baz istasyonunda en yüksek siparişe sahip olduklarını, her geçen gün kullandıkları ürünlerde yerli ve milli oranını artırdıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:
"Bu ekosistemin kurulması, güçlendirilmesi, yerli ürün belgesi alımının kolaylaştırılması ve yerli üreticilerin desteklenmesi konusunda kamu kuruluşlarından daha fazla destek bekliyoruz. İthalatın ve cari açığın azaltılmasının yanı sıra ülke kaynaklarının verimli kullanılması hedefleri çerçevesinde 5G teknolojisinin doğru zamanda ve yerli imkanlarla sunulmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.