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Ekonomi

Turkcell hisseleri değişen ortaklık yapısıyla yükselişini sürdürüyor

Turkcell hisseleri, dün tavan olmasının ardından bugün de yüzde 8 yükselişle 17,55 liradan işlem görüyor.

Burhan Sansarlıoğlu   | 19.06.2020
Turkcell hisseleri değişen ortaklık yapısıyla yükselişini sürdürüyor

İstanbul

Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF), şirketin yüzde 26,2'lik hisselerini alacağı haberleri sonrasında dün yüzde 10 değer kazanarak tavan olan Turkcell hisseleri, bugün de yükselişini sürdürüyor.

Borsa İstanbul'da işlem gören Turkcell hisseleri, dün yüzde 10 artışla günü 16,23 liradan tamamlaması sonrası yeni güne de hızlı yükselişle başladı.

Turkcell hisseleri, bugünkü açılış sonrası tavan fiyat olan 17.85 lirayı görmesinin ardından kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri verdi ve önceki kapanışa göre yüzde 8 artışla 17,55 lira seviyesinde dengelendi.

Yeni ortaklık yapısı açıklanmadan önce 32 milyar civarında olan Turkcell'in toplam piyasa değeri de iki günde toplam 7 milyar lira artarak 39 milyar lira seviyelerine kadar çıktı.

Turkcell hisseleri, dün işlem gördüğü New York borsasında da yüzde 8 civarında değer kazandı.

Dün yapılan açıklamada TVF'nin Turkcell'de, toplam yüzde 26,2'lik paya sahip olacağı ve bu payların içerisindeki yüzde 15'lik imtiyazlı hisseleriyle Turkcell Yönetim Kurulu'ndaki 9 üyeden 5'ini belirleyerek şirketin yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedar olacağı kaydedilmişti.

TVF Genel Müdürü Zafer Sönmez de konuyla ilgili olarak AA muhabirine yaptığı açıklamada, Turkcell'in 15 yıllık hissedarlık düğümünün, tüm tarafların masada olduğu bir uzlaşma ile çözüldüğünü belirterek, "Turkcell'in şu anki piyasa değeri hak ettiğini yansıtmıyor. Bunun çok daha üzerinde olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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