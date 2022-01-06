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Ekonomi

Türk vatandaşlığı için getirilen döviz Merkez Bankasına satılacak

Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun vatandaşlık kazanılmasında istisnai halleri düzenleyen hükümleri kapsamında vatandaşlık almak isteyen yabancıların getirdiği dövizler, yatırım işlemleri öncesinde bir banka aracılığıyla Merkez Bankasına satılacak.

Ferdi Türkten   | 06.01.2022
Türk vatandaşlığı için getirilen döviz Merkez Bankasına satılacak

Ankara

Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda, en az 500 bin Amerikan doları veya karşılığı döviz tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştiren yabancılar, Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun vatandaşlık kazanılmasında istisnai halleri düzenleyen hükümleri kapsamında Cumhurbaşkanı Kararıyla Türk vatandaşlığı alabilecek.

En az 250 bin Amerikan doları veya karşılığı döviz tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın alanlar da bu istisnadan yararlanabilecek.

Kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250 bin Amerikan doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline 3 yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vadedildiği yabancılara da vatandaşlık verilebilecek.

En az 500 bin Amerikan doları veya karşılığı döviz tutarında mevduatı 3 yıl tutma şartıyla Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara yatıran, aynı tutarlarda devlet borçlanma araçlarını veya gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az 3 yıl elinde tutma şartıyla satın alan yabancılar da vatandaşlık alma istisnasından faydalanabilecek.

Söz konusu döviz tutarları işlem öncesinde Türkiye'de faaliyet gösteren bir bankaya, bu banka tarafından da Merkez Bankasına satılacak.

Satım sonucu elde edilen Türk lirası tutarlar Türk lirası mevduatta veya devlet borçlanma araçlarında en az 3 yıl süreyle tutulacak.



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