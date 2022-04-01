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Ekonomi

Türk Telekom'dan 'internete yüzde 67 zam yapıldı' iddialarına ilişkin açıklama

Türk Telekom, bazı yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan "internete yüzde 67 zam yapıldı" içerikli haberlerin ve yorumların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Tolga Yanık   | 01.04.2022
Türk Telekom'dan 'internete yüzde 67 zam yapıldı' iddialarına ilişkin açıklama

İstanbul

Şirket açıklamasında, "Türk Telekom'un port ücretlerindeki artışlarla ilgili olarak son dönemde gündeme gelen fiyat düzenlemesi konusunda bir açıklama yapma gereği duyulmuştur. Bazı yayın organları ve sosyal medya platformlarında belirtilen 'internete yüzde 67 zam yapıldı' içerikli haberler ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Toptan seviyedeki port ve transmisyon ücretlerinde Şubat 2020'den beri herhangi bir fiyat güncellemesi yapılmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aradan geçen iki yılı aşkın süre zarfında dünya ve Türkiye ekonomisindeki konjonktüre bağlı olarak maliyetleri doğrudan etkileyen ekonomik parametrelerde ciddi değişiklikler yaşanmıştır. Şubat 2020'den bugüne transmisyon (iletim) maliyetleri önemli ölçüde artmış olmasına rağmen transmisyon ücretlerinde herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.

Toptan seviyede gerçekleştirilen fiyat düzenlemesinin perakende seviyesindeki internet ücretlerine yansıması ise tamamen ilgili internet servis sağlayıcı işletmelerin kendi stratejileri kapsamında belirlenecek olup, bu artışın, iddia edilen oranların ve enflasyonun da çok altında olacağı öngörülmektedir. Toptan seviyedeki hizmetler için öngörülen güncelleme teklifi, 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

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