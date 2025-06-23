THY'ye "Avrupa'nın en iyi uçak içi internet" ödülü
Türk Hava Yolları (THY), uluslararası havacılık değerlendirme kuruluşu APEX tarafından "Avrupa'nın en iyi uçak içi internet" ödülüne layık görüldü.
İstanbul
THY'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu olarak, 2025 APEX 'Avrupa'nın en iyi Wi-Fi' ödülünü ilk kez ülkemize getirmenin gururunu yaşıyoruz. Bulutların üzerinde, en iyi Wi-Fi deneyimiyle bağlantıda kalmaya devam edin." ifadesine yer verildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı