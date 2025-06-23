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Ekonomi

THY'ye "Avrupa'nın en iyi uçak içi internet" ödülü

Türk Hava Yolları (THY), uluslararası havacılık değerlendirme kuruluşu APEX tarafından "Avrupa'nın en iyi uçak içi internet" ödülüne layık görüldü.

Gökhan Yılmaz  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
THY'ye "Avrupa'nın en iyi uçak içi internet" ödülü

İstanbul

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu olarak, 2025 APEX 'Avrupa'nın en iyi Wi-Fi' ödülünü ilk kez ülkemize getirmenin gururunu yaşıyoruz. Bulutların üzerinde, en iyi Wi-Fi deneyimiyle bağlantıda kalmaya devam edin." ifadesine yer verildi.

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