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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,67 değer kaybederek 9.141,31 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
Borsa günü düşüşle tamamladı

istanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 62,06 puan azalırken, toplam işlem hacmi 74,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,59, holding endeksi yüzde 0,25 değer kazandı.

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Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,77 ile kimya petrol plastik, en çok kaybettiren yüzde 4,18 ile spor oldu.

Orta Doğu'da süren gerilim küresel pay piyasalarında risk algısının yüksek kalmasına neden olurken, ABD'nin İran'a doğrudan askeri müdahalesinin ardından küresel piyasalarda karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, yarın yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, ABD'de cari denge, Richmond Fed sanayi endeksi, tüketici güven endeksi, Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 puanın destek, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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