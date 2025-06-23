ABD Başkanı Trump'tan petrol fiyatlarını düşük tutma çağrısı
ABD Başkanı Donald Trump, petrol fiyatlarının düşük tutulması çağrısında bulundu.
New York
Trump, Truth Social sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımlar yaptı.
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Petrol fiyatlarının düşük tutulmasını isteyen Trump, "İzliyorum. Düşmanın ekmeğine yağ sürüyorsunuz, yapmayın." ifadelerini kullandı.
Trump, diğer bir paylaşımında da, "Sondaj bebeğim, sondaj. Ve hemen şimdi diyorum." şeklinde ABD Enerji Bakanlığına seslendi.
ABD Enerji Bakanı Chris Wright da Trump'ın söz konusu paylaşımına, "İlgileniyoruz. Başkan Trump'ın liderliği sayesinde Amerika'nın enerji güvenliği hiç olmadığı kadar güçlü." yanıtını verdi.
Orta Doğu'da İran ile İsrail arasında tırmanan gerilim, ABD'nin İran'daki üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlemesiyle daha da artmıştı.
İran'ın buna tepki olarak, dünya petrol sevkiyatının önemli orandaki bölümünün gerçekleştirildiği Hürmüz Boğazı'nı kapatma ihtimali, petrol piyasalarını hareketlendirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.