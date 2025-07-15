Trump, Endonezya ile ticaret anlaşması yaptıklarını bildirdi
ABD Başkanı Donald Trump, Endonezya ile vardıkları ticaret anlaşması kapsamında, bu ülkeden yapılan ithalata yüzde 19 gümrük vergisi uygulayacaklarını ancak ABD'nin Endonezya'ya gönderdiği ürünlere tarife uygulanmayacağını bildirdi.
New York
Trump, Truth Social sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımında anlaşmanın detaylarına yer vermeyen Trump, "Endonezya ile herkes için harika bir anlaşma yapıldı. Çok saygıdeğer Başkanlarıyla doğrudan görüştüm." ifadelerini kullandı.
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Öte yandan, Beyaz Saray'da basın mensuplarının konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan Trump, "Anlaşma yaptık, Endonezya'ya tam erişimimiz olacak. Onlar yüzde 19 (tarife) ödeyecek, biz ise hiçbir şey ödemeyeceğiz." diye konuştu.
Trump, bunun her iki taraf için de iyi bir anlaşma olduğunu düşündüğünü belirterek, başka anlaşmaların da duyurulacağını söyledi.
Hindistan ile de benzer bir anlaşma yapılacağını dile getiren Trump, "Bu ülkelerin hiçbirine erişimimiz yoktu. İnsanlarımız içeri giremiyordu. Şimdi ise gümrük vergileriyle yaptığımız şey sayesinde erişimimiz var." değerlendirmesinde bulundu.
"AB ile ilerleme kaydediyoruz"
Trump, Avrupa Birliği (AB) ile yürütülen ticaret müzakerelerine dair soru üzerine de AB ile konuştuklarını ve ilerleme kaydettiklerini bildirdi.
AB ile zaten bir anlaşmaları olduğunu ifade eden Trump, AB'ye yönelik 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 30 tarife uygulanacağını bildiren mektubu "anlaşma" olarak nitelendirdi.
Trump, AB'nin yıllardır ticaret konusunda ABD'ye kötü davrandığını öne sürerek, "Bence sonunda herkes memnun olacak." dedi.
Endonezya'ya "tarife mektubu" gönderilmişti
ABD, mayıs ayında önce İngiltere ile daha sonra da Çin ile anlaşmaya varmıştı. Trump, bu ay başında ise Vietnam ile ticaret anlaşması yapıldığını duyurmuştu.
Trump, 9 Temmuz'da sona eren tarife erteleme süresini 1 Ağustos'a uzatmış, ülkelere "ABD ile ticaret yapabilmek için ödemeleri gereken" gümrük vergisi oranlarını içeren mektupları göndermeye başlamıştı.
Endonezya'ya yönelik mektubunda da Trump, bu ülkeye 1 Ağustos'tan itibaren sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 32 tarife uygulanacağını açıklamıştı.
Trump, mektuplarda "belki" düzeltmeler yapılabileceğini belirterek, "Bu tarifeler, ülkenizle olan ilişkilerimize bağlı olarak yukarı ya da aşağı doğru değiştirilebilir." ifadesini kullanmıştı.
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Endonezya ile vardıkları ticaret anlaşması kapsamında, bu ülkenin ABD'den tarım ürünleri ve enerjinin yanı sıra 50 Boeing uçağı satın alacağını bildirdi.
Bu sabah Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile görüşmesi sonrasında önemli bir anlaşmayı sonuçlandırdığına işaret eden Trump, "Bu dönüm noktası niteliğindeki anlaşma, Endonezya'nın tüm pazarını tarihte ilk kez ABD'ye açıyor." ifadesini kullandı.
Trump, anlaşmanın bir parçası olarak Endonezya'nın ABD'den 15 milyar dolarlık enerji, 4,5 milyar dolarlık tarım ürünü ve çoğu "777" olmak üzere 50 Boeing uçağı almayı taahhüt ettiğini bildirdi.
ABD'li çiftçilerin ilk kez 280 milyondan fazla insanın yaşadığı Endonezya pazarına "tam ve eksiksiz erişime" sahip olacağına dikkati çeken Trump, şunları kaydetti:
"Buna ek olarak, Endonezya bize ihraç ettiği tüm mallar için yüzde 19'luk bir tarife ödeyecek, ABD'nin Endonezya'ya ihracatına ise tarife ve tarife dışı engeller olmayacak. Daha yüksek tarife uygulanan bir ülkeden herhangi bir aktarma söz konusu olursa, bu Endonezya'nın ödediği tarife üzerine eklenecek."
Trump, Endonezya'ya dostluğu ve ABD'nin ticaret açığını dengeleme taahhüdü için teşekkür etti.
ABD Başkanı Trump, bugün daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Endonezya ile ticaret anlaşmasına varıldığını açıklamış ancak anlaşmanın detaylarına yer vermemişti.
Beyaz Saray'da gazetecilerin anlaşmaya ilişkin sorusunu yanıtlayan Trump, "Anlaşma yaptık, Endonezya'ya tam erişimimiz olacak. Onlar yüzde 19 (tarife) ödeyecek, biz ise hiçbir şey ödemeyeceğiz." demişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.