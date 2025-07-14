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Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştüğünü duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Davit Kachkachishvili  | 14.07.2025 - Güncelleme : 14.07.2025
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştüğünü duyurdu

Kiev

Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Trump ile telefonda görüştüğünü belirtti.

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Ülkesine yönelik Rus saldırılarının durdurulması ve savaşın adil barışla sona erdirilmesine yönelik çabaları sürdürmeye hazır olduğu için Trump'a teşekkür ettiğini belirten Zelenskiy, "Çok güzel bir sohbet oldu." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Trump'ın ABD'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmeye dair kendisini bilgilendirdiğini aktararak, "İlişkilerimizin bu kadar iyi olması ve ittifak ülkelerinin savunma harcamalarını artırmaya çalışması önemli." açıklamasında bulundu.

Görüşmede Ukrayna'nın savunma imkanlarını artırmak için gerekli önlemlerin ele alındığını belirten Zelenskiy, barışın sağlanması için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

Volodimir Zelenskiy, bundan sonra Trump ile daha sık telefonla görüşeceklerini bildirdi.

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