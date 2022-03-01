Türk Telekom Üst Yöneticisi Önal: Yerli teknolojileri dünyaya tanıtıyoruz
Türk Telekom Üst Yöneticisi Önal, Türkiye'yi yeni nesil teknolojilerle buluşturmak için tüm kaynakları seferber ettiklerini belirterek, "Global iş birliklerimizi geliştiriyor, yerli teknolojileri dünyaya tanıtıyoruz." dedi.
Barcelona
Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, Türkiye'yi yeni nesil teknolojilerle buluşturmak için tüm kaynakları seferber ettiklerini belirterek, "Global iş birliklerimizi geliştiriyor, yerli teknolojileri dünyaya tanıtıyoruz." dedi.
Önal, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi kapsamında düzenlediği sohbet toplantısında, fiber yatırımları önceliklendirerek dijitalleşmeyi hızlandırmak, ülkeyi 5G'ye hazırlamak, internet penetrasyonunu artırmak ve daha iyi bir müşteri deneyimi sağlamak üzerine yoğunlaştıklarını ifade etti.
5G ve yeni nesil teknolojilerin kilometre taşı konumundaki fiber ağı yıl sonu itibarıyla 366 bin kilometreye çıkardıklarını aktaran Önal, "2021 yıl sonu itibarıyla fiber ağımız, 30,2 milyon haneyi kapsıyor." diye konuştu.
Önal, Türk Telekom'un 2019'dan bu yana Endüstri 4.0 denemeleri yaptığını anımsatarak, dünya çapında yeni nesil teknolojilerle geleceği şekillendirme ve 5G'de Türkiye'yi öncü yapma yolunda hızla ilerlediklerini vurguladı.
Akıllı fabrikalar üzerine oluşturdukları deneme projeleriyle endüstriyel 5G konusunda iyi bir konumda olduklarını dile getiren Önal, "IoT, yapay zeka ve ICT gibi odak alanlarına yatırımlarımızla ulaşımdan imalata, otomotivden sağlığa, eğitimden enerjiye, sokaklara ve evlerimize kadar pek çok alanda verimliliği artıran akıllı projeleri hayata geçiriyoruz. Altyapımızı, tamamen yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz e-SIM ve e-CALL teknolojilerine hazır hale getirerek entegrasyon süreçlerimizi tamamladık." ifadesini kullandı.
"2021'de birçok uluslararası iş birliğine imza attık"
Önal, GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde, yerli ve milli teknolojileri dünyaya tanıtarak küresel anlamda kullanımını sağlamak amacıyla değerli iş birliklerine imza attıklarını belirterek, şöyle devam etti:
"Ülkemizin dijital dönüşüm yolculuğunda, milli sorumluluk anlayışımızla yerli ekosistemi destekliyor, öte yandan global ölçekli iş birlikleriyle teknolojimizi dünyaya sunuyoruz. Bu amaçla teknoloji devleriyle yaptığımız yeni iş birliklerini duyurmak üzere GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde yerimizi aldık. 2021'de birçok uluslararası iş birliğine imza attık."
Dünyanın sayılı teknoloji şirketlerinden Juniper Networks ve Net Insight ile yaptıkları güç birliğiyle hizmet ve ürünlerini dünya pazarına sunduklarına işaret eden Önal, şu ifadeleri kullandı:
"Juniper ile 5G mobil erişim şebekelerine verimlilik ve esneklik kazandıran vRAN çözümü RIC (Radyo Akıllı Kontrolcü) ürününün lisanslanarak global ölçekte pazarlanması üzerine Net Insight ile ise 5G zaman ve frekans senkronizasyonu alanında çığır açacak bir teknolojinin ürünleştirme çalışmaları konusunda iş birliği yaptık."
Önal, Parallel Wireless ile Open RAN (Açık Radyo Erişimi) çözümünü pilot olarak belirlenen sahalarda test etmek üzere iş birliği yapma konusunda anlaştıklarını bildirerek, bulut tabanlı yazılım şirketi Mavenir'in, sistem entegratörü Compro ve açık radyo erişim teknolojileri üzerinde çalışmalar yapan TIP ile de Open vRAN konusunda bir saha denemesi yürüttüklerini kaydetti.
Korea Telekom ile 5G ve yapay zeka teknolojileri üzerine yaptıkları iş birliğinin "akıllı alanlar" projelerini kapsadığını anlatan Önal, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Nokia ile kritik endüstriyel uygulamalarda hataları minimuma düşürecek, üretimi, verimliliği artıracak, 5G'nin düşük gecikme, yüksek bant genişliği ve yüksek hız kabiliyetlerini kullanan Endüstri 4.0 denemeleri yapıyoruz. Huawei ile imzaladığımız iyi niyet sözleşmesi ile 5G'ye hazır şebekelerin geliştirilmesi ve kaliteli şebeke uygulamaları için stratejik vizyon paylaşımının yanı sıra endüstriyel 5G uygulamalarını hayata geçirmek ve ekosistemi geliştirmek için çalışacağız. ZTE ve Netaş ile imzaladığımız iyi niyet sözleşmesiyle de yeni nesil teknolojilerin ülkemizde hayata geçirilmesine yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz."
Akıllı tarım alanında 5G uygulamaları
Önal, akıllı tarım alanında 5G uygulamaları geliştirmek üzere Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin teknoloji iştiraki TARNET ile kapsamlı denemeler yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Odine Solutions ile bulut bilişim sanallaştırma çözümleri üzerine yaptığımız ortak çalışmaları duyurduk. Yerli yazılım şirketi i2i ile Türkiye'de ilk defa bir 5G çekirdek şebeke fonksiyonunu ticari olarak yerlileştirecek çalışmalarımız oldu. İştiraklerimiz Argela ve onun Silikon Vadisi'ndeki inovasyon kolu Netsia'nın aktif katılımıyla Open Networking Foundation (ONF) çatısı altında geliştirdiğimiz SEBA Platformu'nun tanıtımını yaptık. Aynı zamanda Argela/Netsia'nın geliştirdiği SEBA ticari ürünü olan Netsia BB Suite demosunu gerçekleştirdik. Türk mühendisliğinin dünya çapındaki bu başarılarını hem Türk Telekom hem de ülkemiz için çok değerli kazanımlar olarak görüyoruz. Yerli ve milli teknolojilerimizi dünyanın hizmetine sunmaktan büyük gurur duyuyoruz."
"TT Ventures ile girişimleri destekliyoruz"
Türk Telekom iştiraki TT Ventures çatısı altında yoluna devam eden girişim hızlandırma programı PİLOT ile bugüne kadar 91 girişime yaklaşık 10 milyon lira nakit desteği sağladıklarını ve PİLOT mezunlarının aldıkları toplam yatırım tutarının 16 milyon doları geçtiğini dile getiren Önal, TT Ventures ile yepyeni bir yapılanmaya gidildiğini bildirdi.
Önal, nihai amaçlarının, başarılarını global arenaya taşıma potansiyeli olan girişimlere yatırım yaparak Türkiye'den yeni "unicorn"lar çıkarmak olduğunun altını çizdi.
Bu kapsamda destekledikleri girişimleri uluslararası arenaya çıkarma hedefiyle 2021'de dünyanın en büyük inovasyon platformlarından Plug and Play ile iş birliği yaptıklarını anlatan Önal, hedeflerinin, geçen yıl, yatırım yaptığı şirket sayısını ikiye katlayan kurumsal girişim sermayesi şirketleri TT Ventures'ın merkezi ABD Silikon Vadisi'nde olan, Türk teknoloji girişimleri için dünyaya açılan bir kapı yapmak olduğunu anlattı.
Önal, Türkiye'nin dışa bağımlılığını her geçen gün azaltan ve dünya için teknoloji üreten bir ülke olması için var güçlerini ortaya koyacaklarını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.