Türk Telekom altyapı yatırımlarıyla Türkiye'yi bölgenin teknoloji üssüne dönüştürecek
Türk Telekom Üst Yöneticisi Önal, altyapı yatırımlarıyla ülkenin her köşesine genişbant internet götürmek için çalıştıklarını belirterek, "Ülkemizi bölgenin teknoloji üssüne dönüştürme hedefinde kararlıyız." dedi.
Ankara
Önal, İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleştirilen, GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde (Mobile World Congress-MWC) gazetecilerle bir araya geldi.
Türk Telekom'un Türk mühendislerin çalışmalarını, yenilikçi fikirleri ve girişimcileri destekleyerek dünyaya teknoloji ihraç ettiğini ifade eden Önal, "Küresel sınırları ortadan kaldıran çalışmalara imza atarken gerek yerli firmalarımızla gerekse alanında öncü uluslararası şirketlerle, teknoloji alanındaki tüm ekosistemi sahiplenen anlayışla çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Mobil iletişim sektörünün en büyük buluşma alanı GSMA MWC'de, önemli proje ve işbirliklerimizle, her yıl olduğu gibi bu yıl da yerimizi aldık." diye konuştu.
"Yarın 5G'ye geçiyor olsak bugünden en hazır biziz"
Önal, Türkiye'de telekomünikasyon sektörünün bu yıl yapılması planlanan 5G ihalesi ile önemli bir eşikte olduğunu vurgulayarak, Türk Telekom'un yatırımlarını yıllardır 5G ile uyumlu olacak şekilde gerçekleştirdiğinin altını çizdi.
Yıllardır sürdürdükleri çalışmalarla, ülkenin, bu konudaki bilgi birikimini milli teknolojilere aktarmak ve 5G'nin yerlilik oranını artırmak için büyük bir avantaj sağladığına işaret eden Önal, şunları kaydetti:
"Herkes için daha bağlantılı, daha akıllı, daha güvenli ve erişilebilir bir dijital dünya inşa etme vizyonuyla ülkemizin dijital dönüşümü için 2005'ten bu yana tutarı 21 milyar doları aşan yatırım gerçekleştirdik. 5G için gerekli olan en kritik unsur olan fiber ağ uzunluğumuzu yıl sonu itibarıyla 475 bin kilometreye, fiber hane kapsamamızı 2024'ün üçüncü çeyreği itibarıyla 32,7 milyona ve toplam abone sayımızı 53,2 milyona yükselttik. Fiberdeki gücümüzü mobile de taşıyarak 5G'ye geçişin güvencesi olan fiber mobilite çağını başlattık. Fiber mobilite, 5G'nin de olmazsa olmazlarından. Geleceğin bağlantısını güçlü fiber altyapımızla bugünden sağlıyoruz. Dünyada mobil baz istasyonlarının 2030'da yüzde 50'sinin fibere bağlı olacağı öngörülüyor. Bizim ise LTE baz istasyonlarımızın yüzde 54'ü şimdiden fibere bağlı. Yarın 5G'ye geçiyor olsak buna bugünden en hazır biziz."
Türk Telekom'un odağında Türkiye'yi bir adım öteye taşımanın yer aldığını dile getiren Önal, Türkiye'nin dijital dönüşümü ve "ülkenin fiberleşmesi" için çalıştıklarını belirtti.
"İmtiyazın yenilenmesi Türkiye için stratejik öneme sahip"
Şirketin yalnızca bir telekomünikasyon şirketi olmadığını, Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunun en güçlü destekçisi ve lideri de olduğunu anlatan Önal, "Her şehirde, her köyde, her evde teknolojinin sınırlarını kaldıran altyapının mimarıdır. Bu sebeple imtiyazın yenilenmesi yalnızca Türk Telekom için değil tüm Türkiye için stratejik öneme sahip." değerlendirmesinde bulundu.
Önal, imtiyaz konusunun önemli gündemleri arasında yer aldığını ifade ederek, Türkiye'nin, sektörün ve Türk Telekom'un birlikte kalkınmalarını sağlayacak, değer yaratan ve sürdürülebilir bir faaliyet modeli oluşturmak amacıyla hareket ettiklerini söyledi.
Türk Telekom'un yatırımlarını "Türkiye'nin kazanımı" olarak nitelendiren Önal, şu değerlendirmede bulundu:
"İmtiyazın devamı, yalnızca Türk Telekom'un değil, Türkiye'nin dijital geleceğinin inşasına yönelik yatırımların sürekliliği açısından kritik bir adımdır. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz fiber altyapı ve teknolojik dönüşüm yatırımlarıyla yalnızca kendi müşterilerimize değil tüm operatörlere ve dolayısıyla ülkemizin her köşesine değer katmaya devam ediyoruz. Yatırımlarımızla sektörümüzdeki rekabetçi ortam daha sağlıklı zemine taşındı ve dijitalleşme her hanenin parçası haline geldi. Türk Telekom'un altyapı yatırımları sayesinde, ülkemizin her köşesine genişbant internet götürerek her çocuğun eğitime, her işletmenin dijital pazarlara açılmasına ve her bireyin sağlık, eğitim ve istihdam olanaklarına ulaşması için çalışıyoruz. Ülkemizi bölgenin teknoloji üssüne dönüştürme hedefinde kararlıyız."
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