Türk teknoloji şirketlerine yapılan yatırım bu yıl 1,6 milyar doları aşacak
Bakan Varank, Türkiye'nin girişimcilikte altın çağını yaşadığını belirterek, "Geçen yıl Türkiye'den teknoloji firmaları tam 1,6 milyar dolar yatırım aldı. Bu yıl 1,5 milyar dolara ulaştı. İnşallah 1,6 milyar doları aşmış olacağız." dedi.
İstanbul
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteğiyle hayata geçirilen "MESS Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Gelişim Merkezi: Yönümüz Yarın Güdümlü Projesi"nin sözleşme imza törenine katıldı.
MEXT Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Marmara Bölgesindeki kalkınma ajanslarının iş birliğini artırmayı amaçlayan "Kalkınma Ajansları İş Birliği Protokolü İmza Töreni" de düzenlendi.
Etkinlikte konuşan Varank, MESS'in İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle hayata geçirdiği "Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Gelişim Merkezi: Yönümüz Yarın" projesi için bir araya geldiklerini, aynı zamanda İstanbul ve çevre şehirlerdeki sanayi kuruluşlarının dijital dönüşümlerini hızlandırmak için kalkınma ajanslarının iş birliği protokolleri imzalayacağını söyledi.
Varank, dijital teknolojilerin, işletme ve endüstrilerde oluşturduğu dönüşümün hız kesmeden sürdüğünü kaydederek, işletmelerin dijital dönüşümden elde ettiği kazanımlar artıkça teknoloji yatırımlarının da artmaya devam ettiğini bildirdi.
Artan verimliliğin işletmelere rekabette sağladığı üstünlükten bahseden Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Türkiye'nin güçlü sanayi alt yapısını dijital dönüşümle daha rekabetçi bir hale getirmek istediklerini vurguladı.
Varank, işin sadece ticareti faaliyetleri ve bir kısım süreçleri dijitale taşımakla bitmediğini, sanayi başta olmak üzere dünyadaki dijital dönüşüm trendlerini yakından takip ettiklerini belirterek, işletmelerin bu dönüşüme en iyi şekilde ayak uydurması için politikalarını belirlediklerini anlattı.
Şirketlerin karşılaştıkları sorunları aşmaları için gerekli olan mekanizmaları Bakanlık olarak çözüm odaklı bir şekilde kurguladıklarını aktaran Varank, işletmelerin yetkinliğini üst seviyelere taşıyacak dijital dönüşüm alanındaki yatırımlarını TÜBİTAK, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve kalkınma ajansları eliyle desteklediklerini bildirdi.
Güdümlü Proje'ye 13,5 milyon liralık bütçe ayrıldı
Bakan Varank, kalkınma ajansları aracılığıyla, ülkenin her bir köşesindeki potansiyeli tespit edip bu potansiyeli daha verimli bir şekilde açığa çıkarmak için de yoğun mesai harcadıklarını belirterek, uzman kadrolarla sahaya inerek yerel yönetimler, sektör temsilcileri ve STK'lar ile iş birliği yaptıklarını anlattı.
Bu kapsamda geliştirilen uygulamalardan birinin de şu anda sayıları 8'ü bulan "model fabrikalar" olduğunu dile getiren Varank, bu fabrikalar aracılığıyla işletmeleri "yaparak öğrenme" metoduyla yalın üretimi öğrenmelerine ve daha sonra verimli bir dijital dönüşüme hazır hale gelmelerine öncülük ettiklerini söyledi.
Varank, bu işin sadece finansal destek sağlamakla olmadığını, bütüncül bir yaklaşım gerektiğini, ciddi mentörlük desteğine ihtiyaç duyulabildiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İşte bugün KOBİ'ler başta olmak üzere imalat sanayi işletmelerine yönelik böyle bir projenin imzasını atıyoruz. Toplam bütçesi 13,5 milyon lira olan bu Güdümlü Proje kapsamında şirketlerin dijital olgunluklarını tespit edeceğiz, dijital dönüşüm süreçlerinde eğitim ve danışmanlık programlarıyla bu şirketlerin dönüşümlerini hızlandıracağız. Şirketlerin teknolojik yetkinliklerini geliştirerek küresel rekabet gücünü, üretim ve ihracat kapasitelerini artıracağız. Merkezimizden sektör ya da ölçek fark etmeksizin şirketler, üniversiteler ve bireysel araştırmacılar da faydalanabilecek. Bu projemizdeki ana faaliyetlerden biri de işletmelere dijital dönüşüm yol haritası hazırlanması."
İşletmelerin dijital dönüşümü için uygun maliyetli finansman desteği
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yol haritasının hayata geçirilmesi için ihtiyaç duyulacak finansman konusunda da destek sunacaklarını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:
"Dijital dönüşüm olgunluk değerlendirmesinden geçmiş ve yol haritasını hazırlamış işletmelere asgari 2 milyon lira, azami 5 milyon lira tutarında, ilk 6 ayı geri ödemesiz, 24 ay vadeli faizsiz kredi imkanını getirmiş olacağız. Bu sayede bu merkezden dijital dönüşümle ilgili değerlendirmeleri alan, kendilerini 'check' eden ve sonrasında yol haritasını hazırlayan şirketlerimiz uygun maliyetli krediden de faydalanarak dijital dönüşümlerini hayata geçirmiş olacaklar."
Varank, bu sayede KOBİ'ler başta olmak üzere işletmelerin kendilerini daha rekabetçi hale getireceğini ve tedarik zincirine yeni oyuncuların katılacağını söyledi.
"STK'lar da dijital ve yeşil dönüşümde elini taşın altına koymalı"
Bakan Varank, dijital ve yeşil dönüşümde kamu, üniversite, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin önemine değinerek, "Sivil toplum kuruluşlarının da bu işlerde elini taşın altına koyması çok mühim. Bu manada, ülkemizin en büyük işveren sendikalarından olan MESS'in bizim nezdimizde farklı bir konumu var. MESS, sendikal faaliyetlerinin yanında, geliştirdiği vizyoner projelerle de üyelerinin ihtiyaçlarına çözümler üretiyor. Bu manada, dijital dönüşümün, MESS'in de öncelikli gündemi olduğunu memnuniyetle takip ediyoruz." diye konuştu.
MESS ile yapılan iş birliklerinden ve sendikaya verilen desteklerden bahseden Varank, İstanbul Kalkınma Ajansı üzerinden sağladıkları 3 milyon liralık destekle MEXT Teknoloji Merkezi'nde yapay zeka laboratuvarı kuracaklarının bilgisini verdi.
Varank, "Kurulacak bu laboratuvar, yapay zeka uygulamalarının hem donanım hem de yazılım olarak geliştirilmesine imkan sağlayacak bir altyapıyı barındıracak." şeklinde konuştu.
"Projeyle şirketlerimize büyük bir imkanı getirmiş olacağız"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, hafta başında Brüksel'de ziyaretlerde bulunduğunu anımsatarak, burada AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager ve 3 komiser ile görüşmeler gerçekleştirdiğini anlattı.
"Şu anda dijital ve yeşil dönüşümü aynı anda planlayarak hayata geçirmenin ne kadar önemli olduğunu bütün ülkeler tartışıyor." diyen Varank, şöyle devam etti:
"AB'nin birinci gündem maddelerinden bir tanesi bu. Aslında bu manada bugün hayata geçirdiğimiz ve İstanbul Kalkınma Ajansı ile desteklediğimiz bu proje de dijital dönüşüm ile yeşil dönüşümü aynı anda götürebilmemiz için önemli bir altlığı firmalarımızın hizmetine sunmuş olacak. AB ile Türkiye'nin gündeminin ne kadar beraber olduğunun da önemli bir göstergesi. Bizim şu anda en büyük ticari ortağımız AB. Aramızdaki ticaret hacmi 178 milyar dolara ulaştı. Zaten firmalarımızın bu alanlardaki farkındalığına, çağı yakalamaya dönük verdikleri gayrete baktığımızda aslında Türkiye'nin farkındalık anlamında çok ileri seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Bunun gibi projelerle bu farkındalığı ete kemiğe bürünmüş halde proje olarak uygulamış oluyoruz. İnşallah bu projeyle şirketlerimize büyük bir imkanı getirmiş olacağız."
"Oyun girişimlerinde en fazla yatırım alan şehir İstanbul"
Bakan Varank, kalkınma ajanslar vasıtasıyla bu işleri desteklemeye devam edeceklerini kaydederek, şu bilgileri verdi:
"Girişimcilik günümüzde çok önemli. Türkiye girişimcilikte altın çağını yaşıyor. Geçen yıl Türkiye'den teknoloji firmaları tam 1,6 milyar dolar yatırım aldı. Bu yıl 1,5 milyar dolara ulaştı. İnşallah 1,6 milyar doları aşmış olacağız. Bunlar kendi kendine mi oluyor? Elbette kendi kendine olmuyor. Biz Bakanlık olarak, kalkınma ajanslarımızla bu alanlara gerekli yatırımları yapıyor, gerekli gayreti gösteriyor ve çalışıyoruz. Özel sektörün bu alanlara ilgi göstermesi için onlarla projeler gerçekleştiriyoruz. Bunun sonunda da İstanbul ve Türkiye girişimcilikte altın çağını yaşıyoruz."
Varank, oyun geliştirme alanında İstanbul'un en fazla yatırım alan şehir olduğunu ifade ederek, "En fazla yatırım alan ikinci şehir ise Londra olmuş. Ama Londra'da en fazla yatırım alan şirketin sahibi de bir Türk. Demek ki bizim bir kapasitemiz var. Özellikle genç nüfusumuz teknoloji girişimciliğinde çok mahir. Biz bu potansiyeli el birliğiyle güçlendireceğiz." şeklinde konuştu.
Şirketlerin dijital dönüşüm süreçleri desteklenecek ve hızlandırılacak
Bakan Varank'ın konuşmasının ardından hem MESS Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Gelişim Merkezi Yönümüz Yarın Güdümlü Projesi hem de iş birliği protokolü için imzalar atıldı. İmza törenine İstanbul Valisi ve İSTKA Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yerlikaya ile İSTKA Genel Sekreteri İsmai Erkam Tüzgen de katıldı.
MESS'in, İSTKA eliyle hayata geçireceği ve toplam bütçesi 13,5 milyon TL olan Güdümlü Proje kapsamında sanayi şirketlerinin dijital dönüşüm süreçleri eğitim ve danışmanlık programları ile desteklenecek ve hızlandırılacak. Sanayi firmalarının teknolojik yetkinlikleri geliştirilerek küresel rekabet gücü, üretim ve ihracat kapasitesi yükseltilecek.
Üniversite-sanayi iş birliği modeliyle yerli teknolojilerin geliştirilmesi ve teknoloji üretmeye yönelik bilgi birikimi artırılacak.
Bu hedefle üretim sektörünün dijital teknolojilerle kalkınması, bu alanda ihtiyaç duyulan yetkin iş gücünün yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek.
Merkezden, KOBİ'lerden büyük ölçekli şirketlere kadar imalat sanayinde faaliyet gösteren Türk şirketleri, OSB'ler, AR-GE merkezleri, dijital dönüşüm eğitimlerini tamamlayan mühendisler, yöneticiler, operatörler, dijital olgunluk değerlendirme çalışmasına katılacak şirketler, üniversiteler, teknoloji geliştiricisi KOBİ start-up şirketler faydalanacak.
Merkez tarafından verilecek hizmetlerden, metal sanayi (otomotiv, beyaz eşya, makine, demir çelik) başta olmak üzere, kimya, ilaç, tekstil, hızlı tüketim, enerji, savunma gibi farklı sektörlerde dijital dönüşüme dair çalışmalar gerçekleştirmek isteyen imalat sanayindeki tüm kuruluşlar yararlanabilecek.
Projeyle sanayi firmalarına dijital dönüşüm yol haritaları çıkarılırken, İstanbul, yeni teknolojilerin ve dijital dönüşümün kesişim merkezi olacak. Eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde yurt dışına olan bağımlılığın ortadan kaldırılması hedefleniyor. İstanbul Kalkınma Ajansı, projenin 13,5 milyon TL'lik toplam bütçesinin yüzde 75'ini finanse edecek.
Öte yandan İSTKA, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) ve Trakya Kalkınma Ajansı'nın (TRAKYAKA) da katkı sunduğu proje ile MESS Eğitim Vakfı ortaklığında Türk sanayinin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak faaliyetler yürütülecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.