Türk Reasüranstan ticari alacak sigortasında dijital risk yönetimi platformu
İstanbul
Türk Reasüranstan yapılan açıklamaya göre, şirket sigorta sektöründe dijital risk yönetimi altyapısını geliştirmeye yönelik yeni bir adım attı.
Şirket, ticari alacak sigortası süreçlerinin daha etkin yönetilmesini sağlamak amacıyla geliştirdiği Alacak Risk Platformu (ARP) adlı dijital platformu sigortalıların ve sektör paydaşlarının kullanımına sundu.
Türk Reasüransın teknik birikimi ve veri analitiği kapasitesiyle geliştirilen platform sayesinde ticari alacak sigortası alanında risk değerlendirme süreçleri dijital ortama taşınırken sigortalıların alıcılara ilişkin teminat taleplerini daha hızlı ve etkin şekilde değerlendirebilecek.
ARP, operasyonel süreçlerin dijital ortamda yürütülmesine katkı sağlayarak zaman tasarrufu, veri bütünlüğü ve şeffaflık gibi önemli kazanımlar sunuyor. Ayrıca sigorta sektöründe veri temelli risk yönetimi yaklaşımının güçlenmesine de katkı sağlamayı hedefliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Reasürans Genel Müdür Yardımcısı Ali Sertaç Canal, şirketin sigorta sektörünün gelişimine katkı sunmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.
Finansal sigortalar alanında önemli bir potansiyel bulunduğuna dikkati çeken Canal, Devlet Destekli Alacak Sigortası ile elde edilen deneyimin ticari alacak sigortası alanında geliştirilen yeni çözümler için güçlü bir temel oluşturduğunu ifade etti.
Türk Reasüransın bilgi birikimiyle ticari alacak sigortası alanındaki faaliyetlerinin güçlendiğini belirten Canal, "Hem sigortalılardan hem de sektör paydaşlarından gelen geri bildirimler platformun geliştirilmesinde önemli rol oynadı." ifadelerini kullandı.
Canal, özellikle alıcı limit işlemleri başta olmak üzere poliçe süreçlerinin dijital bir altyapıya taşınması yönündeki taleplerin Alacak Risk Platformu ARP’ın geliştirilmesinde belirleyici olduğunu vurguladı.
Türk Reasürans tarafından geliştirilen Alacak Risk Platformu (ARP), ticari alacak sigortası alanında risk yönetimi kapasitesinin güçlendirilmesine, sektör paydaşlarının karar alma süreçlerinin desteklenmesine ve sigorta süreçlerinde dijital dönüşümün hızlandırılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.