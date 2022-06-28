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Ekonomi

Türk lirası mevduatlara stopaj indirimi uygulamasının süresi 6 ay uzatıldı

Türk lirası mevduatlarına stopaj indirimleri uygulamasında sürenin 6 ay uzatılması kararlaştırıldı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 28.06.2022
Türk lirası mevduatlara stopaj indirimi uygulamasının süresi 6 ay uzatıldı

Ankara

"193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67'nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 30 Haziran 2022'de sona eren Türk lirası mevduatları için stopaj desteğinin süresi 31 Aralık 2022'ye uzatıldı.

Ayrıca, vadeli, vadesiz mevduat faizleri ve kar paylarına uygulanan ve 30 Haziran 2022 itibarıyla sona erecek tevkifat oranlarının süresinin de 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Kararla ayrıca, bugün itibarıyla 31 Aralık'a kadar iktisap edilen, ipotek finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen kazançlara uygulanacak tevkifat oranı yüzde 5 olarak belirlendi.

Söz konusu karar, kur korumalı vadeli mevduat ve katılma hesapları ile Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında bankalarda açılan Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarının yanı sıra altın depo hesapları, altın cinsinden katılma fonu hesaplarıyla işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında da uygulanacak.


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