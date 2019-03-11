Türk Eximbank'a, ICBC Turkey Bank'tan 350 milyon dolarlık fon
Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, "ICBC Türkiye'nin sağladığı fon, bankaya, Türkiye'ye ve Türk ihracatçısına duyduğu güveni gösteriyor." dedi.
Istanbul
Türk Eximbank, ICBC Turkey Bank'tan 350 milyon dolar tutarında fon temin etti.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank-ICBC protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye ile Çin'in ticari ilişkilerinin önemli olduğunu vurguladı.
Çin'in, Türkiye'nin en çok ticaret yaptığı 3. ülke, en çok ithalat yaptığı 2. ülke konumunda bulunduğunu aktaran Pekcan, ihracatın da el birliği ile yukarılara çekileceğini söyledi.
Pekcan, Türk Eximbank açısından ICBC Turkey Bank ile 350 milyon dolarlık kredi anlaşması yapılmasının, aynı zamanda kaynakların çeşitlendirilmesi ve artırılması açısından önemli olduğunu belirterek, "Bu da ihracatçımızın finansmana yeni kaynaklar bulmak ve ihracatçılarımızı daha fazla destekleyebilmek adına önemli." dedi.
"Temel hedef, yüksek gelirli ülkeler seviyesine yükselmek"
Ruhsar Pekcan, küresel ekonominin bugünlerde "slowbalization", yani aşağı yönlü bir düşüş trendinde olduğunu, bu durumda korumacılık önlemleri, Avrupa ekonomisindeki yavaşlama ve Brexit sürecindeki belirsizliğin önemli rol oynadığını vurguladı.
Pekcan, Bakanlık olarak tüm süreçleri proaktif olarak izlediklerini ve buna göre stratejilerini geliştirdiklerini belirterek, tüm bu sürece rağmen Türkiye'de dış ticaret verilerinin pozitif katkısını gördüklerini ifade etti.
Genel Ticaret Sistemi verilerine göre, şubat ayında ihracatın 14 milyar 312 milyon dolar olduğunu anımsatan Pekcan, 2018 yılının ilk 2 ayında yüzde 63,9 olan ihracatın ithalatı karşılama oranını, bu yılın ilk 2 ayında yüzde 87'ye çıkardıklarını kaydetti.
Pekcan, Türkiye’nin gelecek 10 yıldaki temel hedefinin yüksek gelirli ülkeler seviyesine yükselmek olduğunu belirterek, "Bu hedefimize ulaşmamızda ihracatımız lokomotif rol oynamaktadır. 2019, icraatlarımızı gerçekleştireceğimiz bir yıl olacak." diye konuştu.
Türk Eximbank'ın, 2018 itibarıyla ihracat kredilerinin yüzde 53'ünü ve ihracatın yüzde 26'sını finanse ettiğini aktaran Pekcan, "Bugün imzalanan anlaşma, çeşitlenen pazarımızı ortaya koyuyor. Türkiye artık finansmanda tüm paketleri değerlendiriyor." dedi.
Anlaşmaya ilişkin imza töreni, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Xiangyang Gao ve ICBC Turkey Genel Müdürü Shaoxiong Xie'nin katılımıyla Türk Eximbank Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.
Türk Eximbank, ICBC Turkey Bank ile 350 milyon dolar tutarında 3 yıl vadeli bir kredi anlaşması imzaladı.
Kredi, vade sonunda ödenecek yapıda ve uygun maliyetli olması açısından Türk Eximbank'ın fonlama olanaklarını çeşitlendirme ve orta-uzun vadeli kredi portföyünü artırma stratejisi ile uyum gösteriyor.
Böylece yurt dışı borç stoku 10 milyar doları aşan Türk Eximbank, son zamanlarda fonlama piyasalarında temin ettiği orta-uzun vadeli kaynaklara bir yenisini daha eklemiş oldu. Bu kredi ile birlikte Türk Eximbank, 2019 yılının başından bu yana toplam 1,3 milyar dolarlık kaynak sağladı.
"Yurt dışından sağladığımız kaynak 1,3 milyar dolara ulaştı"
Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, ihracatçılara yaptıkları desteği dolar bazında artırarak ve uygun maliyetlerle finansman sağlayarak KOBİ'leri gözettiklerini söyledi.
Yıldırım, ICBC Türkiye'nin sağladığı fonun, bankaya, Türkiye'ye ve Türk ihracatçısına duyduğu güveni gösterdiğini aktararak, ilişkilerin artarak sürmesi için yakın çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.
Ocak 2019'dan itibaren yurt dışından sağladıkları kaynağın 1,3 milyar dolara ulaştığına işaret eden Yıldırım, ICBC Türkiye'den gelen kaynağın ise toplamda 700 milyon dolarlık bir hacime ulaştığı bilgisini verdi.
"Proje finansmanında tam destek sağlayacağız"
ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Xiangyang Gao da bu başarılı işlemin ICBC olarak Türkiye’de bankacılık sistemine ve Türk Eximbank’a duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu belirterek, iki banka arasındaki ilişkilerin gelecek dönemde daha da gelişeceğini ve katma değer oluşturmaya devam edeceğini kaydetti.
Kuşak ve Yol Girişimi açısından Türkiye'nin stratejik öneminin çok büyük olduğunu aktaran Gao, aynı zamanda eski İpek Yolu'nda bulunan Türkiye'nin bu yeni girişimde de çok önemli avantajları olduğunu ifade etti.
Gao, ICBC Türkiye olarak Kuşak ve Yol Girişimi'nin Türkiye'deki ayağında, Çinli ve Türk yatırımcıların yatırımlarına ve altyapı projelerine odaklandıklarını kaydederek, "Bu anlamda proje finansmanında tam destek sağlayacağız." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.