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Ekonomi

Türk Eximbank, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'ndan 150 milyon avro kredi sağladı

Türk Eximbank ve Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) arasında kredi anlaşması imzalandı.

Mehmet Kadir Kılınç   | 16.12.2022
Türk Eximbank, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'ndan 150 milyon avro kredi sağladı

İstanbul

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türk Eximbank, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın garantisi altında Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ile 150 milyon avro tutarında azami 7 yıl vadeli kaynak için kredi anlaşması imzaladı.

Söz konusu kredi ile ihracat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin işletme sermayesi ve yatırım ihtiyaçlarını finanse etmek üzere; ihracat taahhüdü karşılığında, düşük faizli ve orta vadeli destek sağlanması ve bu sayede bu firmaların istihdam ettiği iş gücünün korunması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, şunları kaydetti:

"Söz konusu kaynak, 250 kişiden az personeli olan mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin ihracata ve döviz kazandırıcı hizmetlere yönelik olarak yurt içinde gerçekleştirecekleri sabit sermaye yatırımları ile işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı amacıyla cazip koşullarda kullandırılacaktır.

Temin edilen bu kredinin en az 53 milyon avrosunun kadın ihracatçılar ve kadının işgücüne katılımını destekleyen özel sektör KOBİ’lerine kullandırılması hedeflenmektedir. Daha önce AKKB ile başarıyla tamamladığımız iki finansman işlemi ile birlikte AKKB’den sağladığımız toplam fon tutarı 400 milyon avro tutarına ulaşmıştır."

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