Dolar
43.96
Euro
51.99
Altın
5,180.79
ETH/USDT
2,026.40
BTC/USDT
67,500.00
BIST 100
13,834.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk maçında Malta ile karşılaşacak A Milli Kadın Futbol Takımı için Riva’daki federasyon tesislerinde medya günü düzenleniyor
logo
Ekonomi

TÜREB Başkanı Erden: Türkiye 2025'te Avrupa'da rüzgar enerjisi kurulumlarında ikinci pazar konumuna yükseldi

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, "Türkiye, 2025'te ilave edilen 2,1 gigavatlık rüzgar enerjisi ile Avrupa ölçeğinde de güçlü bir yatırım ve üretim merkezi olduğunu bir kez daha teyit etti." değerlendirmesinde bulundu.

Gülşen Çağatay  | 27.02.2026 - Güncelleme : 27.02.2026
TÜREB Başkanı Erden: Türkiye 2025'te Avrupa'da rüzgar enerjisi kurulumlarında ikinci pazar konumuna yükseldi Fotoğraf: Muzaffer Çağlıyaner/AA

Ankara

Erden, yazılı açıklamasında, bu tablonun Türkiye'nin yatırım ortamı, sanayi kapasitesi ve proje geliştirme kabiliyetinin Avrupa ölçeğinde rekabetçi bir seviyeye ulaştığını gösterdiğini ifade etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Avrupa rüzgar enerjisi sektörünün geçen yıl yatırımları ve kurulu gücünü artırmayı sürdürürken, Türkiye'nin bu büyümede kilit ülkelerden biri olarak öne çıktığını belirten Erden, WindEurope verilerine göre Avrupa'da geçen yıl toplam 19,1 gigavat yeni rüzgar enerjisi kapasitesinin devreye alındığını, Türkiye'nin 2,1 gigavatlık yeni kurulumla Avrupa'nın en büyük ikinci rüzgar pazarı olarak kayıtlara geçtiğine işaret etti.

Erden, rüzgar enerjisinin enerji arz güvenliği ve sanayinin dönüşümü açısından stratejik bir kaldıraç olmaya devam ettiğini kaydetti.

"Rüzgar yatırımlarının önündeki temel kısıt üretim teknolojisi değil, iletim ve bağlantı kapasitesi"

Artık rüzgarda potansiyelin değil, gerçekleşen kurulum hızının ve bu üretimin elektrik sistemine ne kadar sağlıklı entegre edilebildiğinin konuşulduğunu vurgulayan Erden, şu ifadeleri kullandı:

"WindEurope 2025 verileri Türkiye'nin rüzgar enerjisinde Avrupa'nın ikinci büyük pazarı haline geldiğini net biçimde ortaya koydu. Bu tablo Türkiye'nin yatırım ortamı, sanayi kapasitesi ve proje geliştirme kabiliyetinin Avrupa ölçeğinde rekabetçi bir noktaya ulaştığını göstermesi açısından önemli. Türkiye, 2025'te ilave edilen 2,1 gigavatlık rüzgar enerjisi ile yalnızca bölgesel değil, Avrupa ölçeğinde de güçlü bir yatırım ve üretim merkezi olduğunu bir kez daha teyit etti. 2035 için rüzgar ve güneşte ortaya konan 120 gigavat hedefi, her yıl yüksek tempolu ve kalıcı bir net kurulum ihtiyacını zorunlu kılıyor."

Erden, rüzgar enerjisinde bu hızın sürdürülebilmesi için bağlantı kapasiteleri, izin süreçleri ve şebeke yatırımlarının eş zamanlı ilerlemesi gerektiğini belirterek, "Bugün rüzgar yatırımlarının önündeki temel kısıt üretim teknolojisi değil, iletim ve bağlantı kapasitesi. Enerji depolama çözümleri ise elektrik üretim dalgalanmalarının yönetilmesi ve sistemin yüksek yenilenebilir payına uyum sağlaması açısından giderek daha kritik bir rol üstlenecek." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da yasa dışı bahis ve POS tefeciliği operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Türkiye ile Vatikan, kara para ve terörizmin finansmanına karşı işbirliği yapacak
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında yakalanan 9 sözleşmeli erden 3'ü tutuklandı
Türkiye ve dünya gündemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliğinin Belçika'daki iftar programına telefonla bağlandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

TÜREB Başkanı Erden: Türkiye 2025'te Avrupa'da rüzgar enerjisi kurulumlarında ikinci pazar konumuna yükseldi

TÜREB Başkanı Erden: Türkiye 2025'te Avrupa'da rüzgar enerjisi kurulumlarında ikinci pazar konumuna yükseldi

Türkiye geçen yıl Avrupa'da en çok rüzgar enerjisi kurulumu yapan ikinci ülke oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet