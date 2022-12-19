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Ekonomi

Tüm Oto Servisleri Federasyonu'ndan kasko bilgilendirmesi

Tüm Oto Servisleri Federasyonu Ünal Ünaldı, "Araç sahiplerine tavsiyemiz, kasko poliçe teklifi alırken eşdeğer parça kullanımı üzerinden de ayrı bir teklif alması. Bu şekilde kasko fiyatında daha uygun fiyatlara ulaşabilirler." dedi.

Fatma Eda Topcu   | 19.12.2022
Tüm Oto Servisleri Federasyonu'ndan kasko bilgilendirmesi

İstanbul

Tüm Oto Servisleri Federasyonu (TOSEF) Ünal Ünaldı, "Araç sahiplerine tavsiyemiz, kasko poliçe teklifi alırken eşdeğer parça kullanımı üzerinden de ayrı bir teklif alması. Bu şekilde kasko fiyatında daha uygun fiyatlara ulaşabilirler. Bugünlerde kasko yaptırmak değil, yaptırmamak lüks oldu. Kasko yaptırmayacak kadar zengin değiliz." ifadelerini kullandı.

TOSEF yaptığı açıklama ile kasko kullanımı ve kasko fiyatlarına ilişkin bilgilendirme yaptı. Açıklamada görüşlerine yer verilen TOSEF Başkanı Ünaldı, kaza sonrasında açılan hasar dosyalarında, ana maliyet kalemlerini yedek parça ve işçiliğin oluşturduğunu bildirdi.

Federasyon hasar dosyalarındaki maliyetin yüzde 70’lik oranla yedek parça kaleminin domine ettiğini ve 1 yılda 3 kata varan artış yaşandığını belirten Ünaldı, şu bilgileri verdi:

"Yüzde 70'lik kısmın 3 kat hatta daha fazla arttığı durumda, işçilik ücretlerindeki artış radikal seviyede düşük kalmıştır. Enflasyon ve döviz kurunun etkisiyle belirli yedek parçalarda, yedek parça distribütörleri ve ithalatçıları, bu artışı doğal olarak yansıttı, ancak yüzde 200 ile 300'e varan artışlar da belirli parçalarda karşımıza çıktı. Buna karşın oto servislerinde işçilik ücretleri ise asgari ücretle eş zamanlı olarak yılbaşında yüzde 50, yıl ortasında yüzde 30 arttı. Yedek parça fiyatlarındaki artışın denetlenmemesi ise çok büyük bir problem, resmi kurumlar aracılığıyla düzenli olarak bu fiyatların tıpkı gıda sektöründe olduğu gibi takip edilmesi gerektiğini belirtmek istiyoruz. Bir ön tampon ve iki farın ortalama 15-20 bin TL, ortalama ikinci el bir otomobilin 400-450 bin TL’ye ulaştığı bugünlerde kasko yaptırmak değil, yaptırmamak lüks oldu. Kasko yaptırmayacak kadar zengin değiliz.

İşte tüm bu sebeplerden dolayı sigortanın önemini her defasında dile getirmeye gayret ediyoruz. Araç değerlerinin bu denli arttığı günümüzde kaskosuz bir araç büyük riskler barındırıyor. Üstelik dolu, fırtına, sel gibi doğal afetlerle de hiç olmadığı kadar sık karşılaşıyoruz. Her yıl üzücü bir şekilde örnekleriyle karşılaşıyoruz. Araç sahiplerine tavsiyemiz, kasko poliçe teklifi alırken eşdeğer parça kullanımı üzerinden de ayrı bir teklif alması. Bu şekilde kasko fiyatında daha uygun fiyatlara ulaşabilirler."

"Yedek parça fiyatlarının denetlenmesi gerektiğine inanıyoruz"

Kurdaki yükseliş ve enflasyon sebepli artışların yanı sıra haksız kazanç elde etmek isteyen yedek parçacıların mevcut olduğuna dikkati çeken Ünaldı, parça fiyatlarının net bir şekilde ne kadar arttığını ölçümleyebilecekleri herhangi bir verinin olmadığını bildirdi.

TOSEF Başkanı Ünaldı, "Yıllardır talebimiz, resmi kurumların kontrolünde, yedek parça fiyatlarının her ay düzenli olarak şeffaf bir şekilde yayınlanmasıdır. Tıpkı gıda sektöründe olduğu gibi haksız kazanç elde etmek isteyen ithalatçı ve distribütörlerin kontrolü, hem oto servisleri, hem sigorta şirketleri hem de nihai tüketicinin yararına olacaktır." ifadelerini kullandı.

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