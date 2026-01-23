Dolar
43.36
Euro
50.91
Altın
4,923.92
ETH/USDT
2,920.00
BTC/USDT
89,118.00
BIST 100
13,013.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Tüketiciyi yanıltan tanıtımlar için geçen yıl 242 milyon lira ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, 2025'te reklam ve tanıtımlardaki aldatıcılık, bilgi-tecrübe eksikliğinin istismar edilmesi, ekonomik çıkarların etkilenmesi gibi kusurlar nedeniyle 242 milyon 230 bin 515 lira idari para cezası uyguladı.

Serhat Tutak  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
Tüketiciyi yanıltan tanıtımlar için geçen yıl 242 milyon lira ceza kesildi

Ankara

AA muhabirinin, Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, tüketicilerin reklam ve tanıtım yoluyla yanıltılmasını önlemek için çalışmalar titizlikle devam ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu kapsamda, Reklam Kurulu aldatma, ekonomik çıkarların etkilenmesi, tüketicinin bilgi ve tecrübe eksikliğinin istismar edilmesi gibi kusurları mercek altına alıyor. Denetimler sonucu aykırılıkların tespit edilmesi halinde, gerekli idari müeyyideler uygulanırken, özel indirim günlerine ilişkin olarak da Reklam Kurulu resen incelemeler yürütüyor.

Geçen yıl 27 bin 787 dosya incelendi

Kurul, geçen yıl gıda, sağlık, iletişim ve örtülü reklamlar dahil olmak üzere farklı sektörlerle ilgili toplam 27 bin 787 dosya inceledi.

Söz konusu başvurulardan, 1620 dosya esastan karar bağlanırken, 26 bin 164 dosya hakkında ise incelemeye alınması kararı verildi. Dosyaların 974'ü hakkında durdurma cezası, 7'si hakkında tedbiren durdurma kararı ve 111 dosya hakkında da erişim engeli kararı verildi.

Geçen yıl ilgililer hakkında toplam 242 milyon 230 bin 515 lira idari para cezası uygulandı.

Tüketicilere "satıcı hakkındaki şikayetleri inceleyin" tavsiyesi

Öte yandan, Bakanlık yetkilileri, mağduriyet yaşamamaları için tüketicilere bazı önerilerde de bulundu.

Buna göre, yanıltıcı uygulamalara maruz kalınmaması için alışveriş öncesinde arama motorlarını kullanarak, kısa bir ön araştırma yapılması önem taşıyor. Satıcı veya sağlayıcının ayrıntılı bilgilerinin olup olmadığı, hakkındaki şikayetler ve bunlara ilişkin müşteri destek planları olup olmadığının incelenmesi gerekiyor.

Satın alınacak ürünün, benzer mecralardan yaklaşık fiyatının kıyaslanması da tavsiye ediliyor. İnternet sitesinin sahte veya taklit bir site olması ihtimaline karşı kontroller yapılması, sosyal medyadaki tanıtım ve ilanlarla ilgili olarak verilen site linklerinin taklit olması ihtimalinin göz önünde bulundurularak, satıcı veya sağlayıcının kendi sitesinden ürün ve fiyatının kontrol edilmesi öneriler arasında yer alıyor.

İnternetten alışverişlerde, sitenin SSL sertifikası, 3D güvenlik veya sanal kartla ödeme gibi detaylara sahip olup olmadığı ve varsa bu tür ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi hususlarına dikkat edilmesi gerekiyor. Ödeme yapmadan önce, tüketiciye iletilmesi gereken ön bilgilerin, ayrıntılı şekilde okunması da yaşanabilecek sorunların önüne geçilmesi bakımından önem taşıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da sağanağın hasara yol açtığı Kumluca'da tespit çalışmaları başladı
Konya'da yılda 4 ilçenin ihtiyacı kadar içme suyu kayıp kaçakta engellendi
Bilirkişilik başvuru süresi 16 Şubat'a uzatıldı
Arnavutköy'de kontrolden çıkan İETT otobüsü ormanlık alana girdi
Bitlis'teki Nazik Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Tüketiciyi yanıltan tanıtımlar için geçen yıl 242 milyon lira ceza kesildi

Tüketiciyi yanıltan tanıtımlar için geçen yıl 242 milyon lira ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat denetimleri kapsamında kasapları yakın takibe aldı

Gümrüklerde fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlaline de geçit verilmiyor

Serbest bölgelerden geçen yıl yapılan ihracat rekor kırdı

Serbest bölgelerden geçen yıl yapılan ihracat rekor kırdı
Ticaret Bakanlığından ramazan ayı öncesi değerlendirme toplantısı

Ticaret Bakanlığından ramazan ayı öncesi değerlendirme toplantısı
Serbest bölgelerden geçen yıl 12,4 milyar doları aşan ihracat yapıldı

Serbest bölgelerden geçen yıl 12,4 milyar doları aşan ihracat yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet