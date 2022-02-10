Dolar
13.53
Euro
15.51
Altın
1,831.72
ETH/USDT
3,139.50
BTC/USDT
43,825.00
BIST 100
2,044.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Tüketiciyi aldatan reklamlar dolayısıyla yaklaşık 7 milyon lira ceza kesildi

Dönemsel olarak "Efsane Cuma", "Şahane Cuma İndirimleri" gibi adlarla yapılan indirimli satış reklamlarına yönelik 20 dosyaya ilişkin yaklaşık 3,7 milyon lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 10.02.2022
Tüketiciyi aldatan reklamlar dolayısıyla yaklaşık 7 milyon lira ceza kesildi

Ankara

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, şubat ayı toplantısında görüşülen 200 dosyadan 186'sını mevzuata aykırı bulurken, bunlardan 128'inde durdurma cezası, 58'inde ise 6 milyon 923 bin 147 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Reklam Kurulu, 318'inci toplantısını video konferans yoluyla gerçekleştirdi. Toplantı sonucu kurul üyeleri, 202 dosya hakkında değerlendirmede bulundu.

Kurul tarafından çeşitli sektörlere ilişkin karara bağlanan 200 dosyadan 186'sının mevzuata aykırı olduğu değerlendirilirken 14 dosyaya ilişkin tanıtımların mevzuata aykırı olmadığına karar verildi.

Mevzuata aykırı bulunan dosyalardan 128'inde durdurma cezası, 58'inde ise 6 milyon 923 bin 147 lira idari para cezası uygulandı. 2 dosyanın ise ertelenmesine karar verildi.

İndirimli satış kampanyalarına ceza

Görüşülen dosyalar içinde Reklam Kurulu çalışmaları kapsamında hassasiyetle ele alınan ve dönemsel olarak "Efsane Cuma", "Şahane Cuma İndirimleri" gibi adlarla yapılan indirimli satış reklamları da yer aldı.

Söz konusu 55 dosyadan 2'si mevzuata aykırı bulunmazken 33 dosyada durdurma cezası, 20 dosyada da toplam 3 milyon 658 bin 448 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünyada haftalık verilere göre Kovid-19 vakaları yüzde 16 düştü
Kanada'da bazı eyaletlerde Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılıyor
Japonya Kovid-19'a karşı kısmi OHAL'i uzatacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
Grip veya Kovid-19 aşısından sonra 90 dakikalık egzersiz, bağışıklığı artırabilir

Benzer haberler

Tüketiciyi aldatan reklamlar dolayısıyla yaklaşık 7 milyon lira ceza kesildi

Tüketiciyi aldatan reklamlar dolayısıyla yaklaşık 7 milyon lira ceza kesildi

Piyasa gözetimi ve denetiminde tüketicileri koruyacak yeni tedbirler alındı

Ankaralı ihracatçılar yeni yıla rekorla başladı

Ticaret Bakanlığı, e-ticareti bir e-ihracat kanalı haline getirmeyi hedefliyor

Ticaret Bakanlığı, e-ticareti bir e-ihracat kanalı haline getirmeyi hedefliyor