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Ekonomi

Tüketiciler artık satın alacağı eşya ve kıyafetin hangi hayvandan üretildiğini bilecek

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan düzenlemeyle dana, koyun ya da domuz derisi gibi hayvansal parça içeren eşyanın etiketinde ve ambalajında, hangi hayvandan elde edildiğinin belirtilmesi gerekecek.

Seda Tolmaç  | 15.03.2025 - Güncelleme : 15.03.2025
Tüketiciler artık satın alacağı eşya ve kıyafetin hangi hayvandan üretildiğini bilecek

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlıkça konuya ilişkin "Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı" hazırlandı.

Taslakla hayvansal menşeli parçalar içeren ürünlerin, hangisinden elde edildiği konusunda tüketicilerin tam ve doğru bilgilendirilmesi amaçlanıyor. Düzenlemeyle tüketicilere ürün içeriği hakkında daha fazla bilgi sunulması hedefleniyor.

Ayrıca, hayvansal olmayan parçaların suni, vegan ve sentetik deri gibi ifadelerle tüketiciyi yanıltıcı şekilde tanıtılmasının önüne geçilmesi planlanıyor.

Hazırlanan taslağa göre, hayvansal parça içeren tüketici ürünlerinin etiketinde, ambalajında, üzerinde veya ürüne eşlik eden bir belgede, bu parçanın hangi hayvandan elde edildiğine dair bilgilendirmenin yer alması zorunlu olacak. Bu bilgilendirme, Türkçe ve en az 12 punto büyüklüğünde yapılacak.

Uzaktan iletişim araçlarıyla yapılan satışlarda da bilgilendirme, ürünün özelliklerinin belirtildiği alanda tüketiciye sunulacak. Böylece örneğin, dana, domuz ya da koyun derisinden üretilen eşyalar hakkında tüketici bilgi sahibi olacak.

Bilgilendirme, satın alma işleminden önce kolayca görülebilecek ve tüketicileri yanıltmayacak şekilde gerçekleştirilecek.

Düzenleme, hayvansal parça içeren tekstil, eldiven, ayakkabı, çanta, cüzdan, kemer, saat, takı, kırtasiye, mobilya, halı ve oyuncak gibi Bakanlığın sorumluluğunda bulunan ürün gruplarını kapsayacak.

Tüketicilere olumlu yansıyacak

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, düzenlemenin gerek tüketicilere gerekse piyasaya olumlu yansıması bekleniyor. Tüketiciler de söz konusu ürünleri satın alırken daha bilinçli tercihte bulunabilecek.

Bu ürünlere yönelik bilgilendirme zorunluluğunun getirilmesiyle şeffaflığın artması ve firmaların içerik konusunda daha sorumlu hale gelmesi bekleniyor. Değişikliğin, üreticiler açısından da uzun vadede etik ve sürdürülebilir üretim anlayışını güçlendirmesi öngörülüyor.

Kısa süre içinde Resmi Gazete'de yayımlanması beklenen tebliğ taslağıyla firmalara, getirilen düzenlemelere uyum sağlamaları için geçiş süreci tanınacak.

Öte yandan, düzenleme sonrasında tedarik sürecinde ve ürün fiyatlarında herhangi bir olumsuzluk yaşanması beklenmiyor.

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