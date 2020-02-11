Euro
6.58
Dolar
6.03
BIST 100
119,329.40
Altın
1,569.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Koca, açıklamalarda bulunuyor
logo
Ekonomi

Tüketici örgütleri kredi kartlarında da düzenleme bekliyor

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, banka ücret ve komisyonlarına yönelik düzenlemeyi olumlu bulduklarını belirterek, "Benzer uygulamayı kredi kartlarında da bekliyoruz." dedi.

Cüneyt Kemal Özkök,Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 11.02.2020
Tüketici örgütleri kredi kartlarında da düzenleme bekliyor

Ankara

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) banka ücret ve komisyonlarının, işlem maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla sınırlandırılmasına yönelik düzenlemesini AA muhabirine değerlendirdi.

Düzenlemenin daha çok ticari müşterileri kapsadığını aktaran Koçal, EFT, kart yenileme, havale, kartlardan nakit avans kullanım gibi finansal tüketici işlemlerinde de indirime gidilmesini olumlu karşıladıklarını söyledi.

Koçal, tüketici örgütleri olarak alınan bu ücretlerin yüksek olduğunu gerek hükümete gerekse BDDK'ye yıllardır aktardıklarını belirterek, "Taleplerimizin kısmen de olsa karşılık bulması tüketiciler adına olumlu bir gelişmedir. Umarız ileriki tarihlerde ikinci bir düzenleme ile eski haline dönmez." diye konuştu.

Bankaların gelirlerinin bir kısmının bu komisyonlardan elde ettiğini belirten Koçal, şunları kaydetti:

"Bunlar tüketiciye çok ciddi bir yük getiriyordu, tüketici açısından olumlu bir gelişmedir. Benzer uygulamayı kredi kartları ve diğer komisyon alınan işlemlerde de bekliyoruz. En çok şikayet bankacılık işlemlerinden geliyor. Kredi kartı aidatı ile ilgili bir sınırlama getirilmemiş, bunun da yeni bir düzenlemeyle aşağıya çekilmesini bekliyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sözde 'Filistin Barış Planı’nı' kimler, neden destekliyor?
Düşen uyduya rağmen İran uzay programında kararlı
Çin’in koronavirüs salgını ile imtihanı
Türkiye-AB ilişkileri: Sorunlu ve zorunlu birliktelik
Trump'ın Kudüs teo-politiği ve Yüzyılın 'Barış' Anlaşması

Benzer haberler

Tüketici örgütleri kredi kartlarında da düzenleme bekliyor

Tüketici örgütleri kredi kartlarında da düzenleme bekliyor

Merkez Bankası'ndan ücret ve komisyon düzenlemesi açıklaması

İnşaat sektörüne kredi desteği 2019'da 250 milyar liraya yaklaştı

Vatandaş bankalara 65,6 milyar lira 'masraf' ödedi

Vatandaş bankalara 65,6 milyar lira 'masraf' ödedi
Bankalarca mevduata uygulanacak faiz oranları serbestçe belirlenecek

Bankalarca mevduata uygulanacak faiz oranları serbestçe belirlenecek
Bankaların aldıkları ücret ve komisyonlar yeniden düzenlendi

Bankaların aldıkları ücret ve komisyonlar yeniden düzenlendi