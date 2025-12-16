Dolar
42.71
Euro
50.25
Altın
4,317.35
ETH/USDT
2,946.40
BTC/USDT
87,791.00
BIST 100
11,348.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM'de 2026 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Genel Kurul'a hitap ediyor.
logo
Ekonomi

TCMB Başkanı Karahan, Bankalar Birliği Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve TBB Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Uğur Aslanhan  | 16.12.2025 - Güncelleme : 16.12.2025
TCMB Başkanı Karahan, Bankalar Birliği Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi

İstanbul

TBB'den yapılan açıklamaya göre, Merkez Bankası Başkanı Karahan, Bankalar Birliğinin ev sahipliğinde gerçekleşen mutat toplantıda küresel ekonomi, makroekonomik görünüm, para politikası ve finansal koşullara ilişkin genel değerlendirmede bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

TBB Başkanı Çakar ve yönetim kurulu üyeleri de bankacılık sektöründeki son durumu ve sektörün geleceğine ilişkin beklentilerini paylaştı.

TCMB Başkanı Karahan ve TBB Yönetim Kurulu Başkanı Çakar, Merkez Bankası ile bankacılık sektörünün yakın işbirliği içinde çalışmasından duydukları memnuniyeti ifade ederek, toplantının oldukça verimli geçtiğini belirtti.

Periyodik olarak düzenlenen ortak toplantılarla, sektörün bilgilendirilmesi ve ortak çalışmalarda eş güdüm sağlanması amaçlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeşilayın Bağımlılık Danışmanlık Becerileri Eğitimi Sertifika Programı'na başvurular başladı
Sındırgı esnafı için konteyner ve prefabrik çarşı kurulumu devam ediyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Gazze'de 247 gazeteci yaşananları resmetmeye çalışırken katledildi
Yurt genelinde bu hafta az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren sanık hakim karşısında

Benzer haberler

TCMB Başkanı Karahan, Bankalar Birliği Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi

TCMB Başkanı Karahan, Bankalar Birliği Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi

Konut Fiyat Endeksi kasımda aylık bazda yüzde 2,7 arttı

Ticaret Bakanı Bolat: Cari işlemler dengesinde sağlanan kalıcı iyileşme, makroekonomik ortamı desteklemektedir

Cari denge 4 aydır fazla veriyor

Cari denge 4 aydır fazla veriyor
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Yıllık cari açık 22 milyar dolarla sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam etti

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Yıllık cari açık 22 milyar dolarla sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam etti
Ödemeler dengesi verileri açıklandı

Ödemeler dengesi verileri açıklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet