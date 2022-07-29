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Ekonomi

TÜİK 2011-2020 döneminin yükseköğretim istihdam göstergelerini duyuracak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ulusal Veri Yayımlama Takvimi'nde yer almayan "Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri, 2021" haber bültenini 1 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da yayımlayacak.

Zeynep Canlı   | 29.07.2022
TÜİK 2011-2020 döneminin yükseköğretim istihdam göstergelerini duyuracak

Ankara

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, söz konusu gösterge için Kurum tarafından idari kayıtların bütünleşik bir veri tabanında eşleştirilmesiyle kurulan "Eğitim-İşgücü Veri Tabanı (EİVT)" çalışması esas alındı.

2011-2020 yıllarında Türkiye'de bir yükseköğretim programından lisans ve ön lisans düzeyinde mezun olan, referans yılda Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde yer alan bireylerin kayıtlı istihdamda olma durumları, mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süreleri, aylık ortalama kazançları hesaplandı.

Eğitim ile iş gücü piyasası arasındaki ilişkinin sistematik biçimde, veriye dayalı olarak analiz edilmesini sağlayacak bütünleşik veri tabanının kurulması, sürdürülmesi ve istatistiksel çıktıların üretilmesi amacıyla başlatılan EİVT çalışması, bireylere ait örgün eğitim, kayıtlı istihdam, meslek bilgileri ve kazanç ile demografik bilgilerin eşleştirilmesine dayanan bir yapıya sahip bulunuyor.

Bu kapsamda çalışmanın sonuçları "Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri, 2021" adlı haber bülteniyle 1 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılacak.

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