TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı 2025 yılı ikinci çağrı sonuçları belli oldu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Firmalarını kuran girişimciler, yüzde 3 hisse karşılığında TÜBİTAK BiGG Fonu'ndan 900 bin lira yatırım alabilecekler." açıklamasında bulundu.
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BiGG) Programı 2025 yılı ikinci çağrısı kapsamında 109 girişimciye "mükemmeliyet mührü" verilmesinin uygun bulunduğunu bildirerek, "Firmalarını kuran girişimciler, yüzde 3 hisse karşılığında TÜBİTAK BiGG Fonu'ndan 900 bin lira yatırım alabilecekler." ifadesini kullandı.
Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, TÜBİTAK BiGG Programı 2025 yılı ikinci çağrı sonuçlarının belli olduğunu belirtti.
Çağrı sonuçlarına ilişkin bilgi veren Kacır, şunları kaydetti:
"Çağrı kapsamında 109 girişimciye 'mükemmeliyet mührü' verilmesi uygun bulundu. Firmalarını kuran girişimciler, yüzde 3 hisse karşılığında TÜBİTAK BiGG Fonu'ndan 900 bin lira yatırım alabilecekler. Bugüne dek 2 bin 687 teknogirişim firması BiGG desteğine uygun görüldü. Yenilikçi girişimleri desteklemeyi, teknoloji ekosistemimizi güçlendirmeyi sürdüreceğiz."