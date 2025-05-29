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Ekonomi

Trump yönetimi, tarife davasını Yüksek Mahkemeye taşıyabileceğini bildirdi

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, federal mahkemenin diğer ülkelere yönelik tarifeleri engelleme kararının askıya alınmaması halinde, yarın Yüksek Mahkemeye gidebileceğini belirtti.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 29.05.2025 - Güncelleme : 29.05.2025
Trump yönetimi, tarife davasını Yüksek Mahkemeye taşıyabileceğini bildirdi

New York

Trump yönetimi, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesinin dün aldığı karara hükümetin diplomasisine zarar verdiği ve Trump'ın yetkisine müdahale ettiği gerekçesiyle itiraz etti.

Temyiz mahkemesine yapılan başvuruda, söz konusu kararın "Başkan'ın elini ciddi şekilde kısıtlayarak ve devam eden müzakerelerin temelini zayıflatarak düzinelerce ülkeyle devam eden müzakereleri tehlikeye attığı" belirtildi.

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Başvuruda kararın durdurulmasını isteyen ABD yönetimi, temyiz mahkemesinden en azından geçici bir durdurma kararı çıkmadığı takdirde, "telafisi mümkün olmayan ulusal güvenlik ve ekonomik zararlardan kaçınmak" için yarın Yüksek Mahkemeye başvurmayı planladığını açıkladı.

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, dün Trump'ın diğer ülkelerden ithal edilen mallara uyguladığı gümrük vergileri konusunda bazı özel şirketler ve eyaletler tarafından hükümet aleyhine açılan davada mahkeme kararını açıklamıştı.

Kararda, karşılıklılık esasına dayalı tarifelerin, ithalatı gümrük vergileri yoluyla düzenleme konusunda Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında Başkan'a tanınan yetkiyi aştığını belirtilmişti.

Anayasa'nın ticareti düzenleme ve vergi koyma yetkisini yalnızca Kongre'ye verdiği aktarılan kararda, itiraz edilen tarife kararlarının iptal edileceği ve bunların uygulanmasının kalıcı olarak engelleneceği ifade edilmişti.

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