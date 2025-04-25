Dolar
38.42
Euro
43.68
Altın
3,294.49
ETH/USDT
1,778.60
BTC/USDT
94,881.00
BIST 100
9,468.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor U19 takımının UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükselmesi, Trabzon Kent Meydanı’nda coşkuyla kutlanıyor
logo
Ekonomi

Trump, ABD'nin deniz tabanı madenciliği kapasitesini arttırmayı amaçlayan kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin "küresel liderliğini yeniden tesis etmek" amacıyla deniz madenciliği kapasitesinin arttırılmasını hedefleyen kararnameye imza attı.

Yasin Yorgancı, Irmak Akcan  | 25.04.2025 - Güncelleme : 25.04.2025
Trump, ABD'nin deniz tabanı madenciliği kapasitesini arttırmayı amaçlayan kararnameyi imzaladı

Ankara

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Trump'ın imzaladığı kararnameye ilişkin detaylara yer verildi.

Kararnamede, hem ABD kıta sahanlığında hem de ulusal deniz yetki alanı dışındaki bölgelerde deniz tabanında maden arama, çıkarma ve işleme faaliyetlerinin hızlandırılmasının planlandığı, ülkenin bu alandaki kapasitesinin artırılmasının amaçlandığı vurgulandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Deniz tabanı kaynaklarından elde edilecek stratejik madenlerle ülkenin savunma, enerji ve altyapı alanlarındaki ihtiyaçlarının karşılanmasının amaçlandığı belirtilen kararnamede, ABD kıta sahanlığında özel sektörün maden arama ve işleme yatırımlarını teşvik edecek sürecin başlatılacağı bildirildi.

Kararnamede, deniz tabanı haritalama çalışmalarının yoğunlaştırılacağı, deniz tabanından çıkarılan kaynakların stratejik alanlarda kullanıma dahil edilip edilemeyeceğinin değerlendirileceği kaydedildi.

ABD'nin Çin'in bu alanda artan etkisine karşı müttefik ülkeler ve özel sektörle işbirliğini geliştireceği belirtilerek, uluslararası işbirliği ve çevresel sürdürülebilirlik kapsamında ortak fayda için çalışılmasının önemi vurgulandı.

Kararnamede Trump yönetiminin, ABD'yi kritik minerallerin üretiminde "küresel öncü konuma" taşımayı hedeflediği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılay, Nurdağı'ndaki konteyner kentte "100. Yıl Kütüphanesi" açtı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ahlak bizim peşinden gideceğimiz en önemli davranış
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye Batı'nın kültür ajanlığını yapanlardan çok çekmiştir
Balıkesir'de ölü yunus sahile vurdu
DMM, "kaset ve şantaj" iddialarını yalanladı

Benzer haberler

Trump, ABD'nin deniz tabanı madenciliği kapasitesini arttırmayı amaçlayan kararnameyi imzaladı

Trump, ABD'nin deniz tabanı madenciliği kapasitesini arttırmayı amaçlayan kararnameyi imzaladı

AB ile ABD liderleri arasında ilk görüşme halen planlanmadı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ile görüştü

Time dergisine konuşan ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi'nin kendisini aradığını belirtti

Time dergisine konuşan ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi'nin kendisini aradığını belirtti
Çin, ABD'yi tarife müzakereleri konusunda kamuoyunu yanıltmakla suçladı

Çin, ABD'yi tarife müzakereleri konusunda kamuoyunu yanıltmakla suçladı
Almanya'da firmaların ihracat beklentisi son 5 yılın en düşük seviyesine indi

Almanya'da firmaların ihracat beklentisi son 5 yılın en düşük seviyesine indi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet