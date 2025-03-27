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Ekonomi

Trump, "ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere" yüzde 25 tarife uygulayacaklarını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere", yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulayacaklarını duyurdu.

Dilara Zengin Okay  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
Trump, "ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere" yüzde 25 tarife uygulayacaklarını açıkladı

Washington

Trump, yerli üretimin artırılması amacıyla ithal otomobil ve kamyonlara yüzde 25 gümrük tarifesi uygulanmasına yönelik kararnameyi imzaladı.

Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninde konuşan Trump, bunu "Amerika'nın kurtuluş gününün başlangıcı" olarak nitelendirdi.

Trump, "Yapacağımız şey, ABD'de üretilmeyen tüm otomobiller için yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulamak olacak." dedi.

ABD'de üretilmesi halinde tarife uygulanmayacağını belirten Trump, şirketlerin gümrük vergisi ödememek için ABD'ye geri döndüğünü aktardı.

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