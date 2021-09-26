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Ekonomi

Trabzonlu balıkçıların yüzünü bol miktarda avlanan istavrit güldürdü

Denizlerde av yasağının sona erdiği 1 Eylül'den itibaren avlanmayı sürdüren Doğu Karadenizli balıkçılar, bol miktarda avlanan istavrit ile kıyıya dönüyor.

Hakan Burak Altunöz   | 26.09.2021
Trabzonlu balıkçıların yüzünü bol miktarda avlanan istavrit güldürdü

Trabzon

Yeni av sezonunun açılmasının ardından geçmiş yıllara göre fazla miktarda avlanan istavrit, vatandaşlardan ilgi görüyor.

Ortahisar ilçesindeki Trabzon Balık Pazarı'nda istavritin kilogramı 10-15, hamsinin 25-30, barbunyanın 35, çinekopun 40, çupranın ise 60 liradan satışa sunuluyor.

Balıkçı Yakup Bektaşoğlu, AA muhabirine, istavrit bolluğu ile satışlardan memnun olduklarını söyledi.

İstavritin yanı sıra az da olsa hamsi ve palamut avının gerçekleştiğini ifade eden Bektaşoğlu, "Palamut ve hamsinin fiyatları istavrite göre biraz yüksek olsa da vatandaşlar yine ilgi gösteriyor. İstavrit şu anda 10-15 liradan satılıyor. Bu da avın bol olmasından kaynaklanıyor. Palamut için de yakın bir zaman içerisinde aynı istavritte olduğu gibi bol avlanma bekliyoruz. Tezgahlar şenlendiği zaman da fiyatlara iyi yönde yansıyacak." diye konuştu.

Mehmet Örseloğlu ise av yasağının bitmesiyle başlayan aralıksız istavrit avının bu hafta da devam ettiğine dikkati çekti.

Balık pazarına insanların hafta sonu daha fazla ilgi gösterdiğine değinen Örseloğlu, "Bol miktarda avlanan istavritle beraber fiyatlar 10 liraya kadar düştü. Bu sezon geçmiş yıllara göre istavritin yeni sezonda çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu şekilde devam ederse fiyatlar bir miktar daha düşebilir. Bundan sonraki süreçte de aynı gidişatın palamuttan yana olmasını istiyoruz. Havaların biraz daha soğumasıyla palamut için de aynı şeyleri söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.


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