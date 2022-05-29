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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde plastik fabrikasında yangın çıktı. -VTR
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Ekonomi

TPAO'ya Mardin ve Şırnak'ta petrol arama ruhsatı verildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğüne Mardin ve Şırnak illerindeki sahalar için petrol arama ruhsatı verildi.

Zeynep Beyza Kılıç   | 29.05.2022
TPAO'ya Mardin ve Şırnak'ta petrol arama ruhsatı verildi

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya Mardin ve Şırnak illerinde karadaki 12 bin 62 hektarlık alan için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

Ayrıca İndigo Grup Turizm ve Ticaret AŞ'ye Nevşehir'de 30 bin 153 hektarlık saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.


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