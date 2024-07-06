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Ekonomi

TPAO'nun "Derin Öğrenme Süreçleri ile Fosil Tanıma Yöntemi" tescillendi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), AR-GE Merkezi’nin "Derin Öğrenme Süreçleri ile Fosil Tanıma Yöntemi" isimli patent başvurusunun TÜRKPATENT tarafından tescillendiğini bildirdi.

Duygu Alhan  | 06.07.2024 - Güncelleme : 06.07.2024
TPAO'nun "Derin Öğrenme Süreçleri ile Fosil Tanıma Yöntemi" tescillendi

Ankara

TPAO'nun, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, patentin şirketin uluslararası anlamda kabul gören ilk patenti olma özelliği taşıdığı ifade edildi.

Şirketin paylaşımında, "TPAO AR-GE Merkezi'nin 'Derin Öğrenme Süreçleri ile Fosil Tanıma Yöntemi' isimli patent başvurusu TÜRKPATENT tarafından tescillendi. Bu patent, TPAO'nun uluslararası anlamda da kabul gören ilk patenti olma özelliği taşımaktadır. WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) tarafından yürütülen PCT sürecinin olumlu sonuçlanmasıyla birlikte, TPAO bu patentin koruma kapsamını uluslararası boyuta taşımış ve talep edeceği ülkelerde resmi olarak tanınması için ilk adımı atmıştır." ifadelerine yer verildi.

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