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Ekonomi

TPAO Genel Müdürü Bilgin, Sakarya Gaz Sahası'nda günlük yaklaşık 4 milyon metreküp gaz üretildiğini bildirdi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Türkiye, bugün itibarıyla Sakarya Gaz Sahası'ndan günde yaklaşık 4 milyon metreküp gaz üretmektedir." dedi.

Zeynep Beyza Kılıç, Başak Erkalan  | 27.09.2023 - Güncelleme : 27.09.2023
TPAO Genel Müdürü Bilgin, Sakarya Gaz Sahası'nda günlük yaklaşık 4 milyon metreküp gaz üretildiğini bildirdi Fotoğraf Muhammed Selim Korkutata-AA

Ankara

Bilgin, 21. Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz Kongre ve Sergisi (IPETGAS 2023) açılışında, TPAO'nun dünyada petrol ve doğal gaz üretim şirketleri arasında bu yıl 92. sıraya kadar yükselerek ilk 100 arasına girdiğini söyledi.

Türkiye'de doğal gaz ve petrol üretiminde önemli bir noktaya gelindiğini ifade eden Bilgin, Karadeniz'de dünyanın denizlerdeki en büyük keşiflerinin gerçekleştirildiğini anımsattı.

Karada da arama ve üretim alanında önemli başarılara imza atıldığı anlatan Bilgin, şöyle devam etti:

"Türkiye, bugün itibarıyla Sakarya Gaz Sahası'ndan günde yaklaşık 4 milyon metreküp gaz üretmektedir. Karada ürettiğimiz gazla beraber gaz üretimi Türkiye'nin 88 yıllık tarihinde çıkmadığı bir noktadır. Söz veriyoruz, her gün çıtayı yükselterek devam edeceğiz. TPAO bugün toplamda günde 5 milyon metreküp gaz üretiyor artık. 5 milyon metreküplük gaz artarak devam edecek yılbaşına kadar. Sakarya Gaz Sahası'nda planlanmış bir kapasite var. Bu kapasite ve rezervuarın gerçeklerini daha iyi anlayarak optimize ederek ileriye doğru taşıyacağız. Tesisin tamamı devrede, üretimi artırarak geliştiriyoruz."

Bilgin, uzun zamandır ilk defa Türkiye'nin yurt içi hidrokarbon üretiminin, yurt dışı üretiminin üzerine çıktığını belirterek, "Bütün üretim artışları aslında organik büyümeyle sağlanmış üretim büyüklükleridir. Daha çok aramaya ve üretmeye yoğunlaştığımız için aslında burada elde ettiğimiz başarılar ortadadır. İnorganik büyümede ise daha hedeflediğimiz büyümeyi yakalayabilmiş değiliz." değerlendirmesinde bulundu.

Bilgin, konuşmasının ardından sergi açılışına katılarak, petrol ve doğal gaz şirketlerinin yer aldığı stantları gezdi.

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