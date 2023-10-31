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Ekonomi

Toyota'dan ABD'de elektrikli araç batarya tesisine 8 milyar dolarlık yeni yatırım

Japon otomobil üreticisi Toyota, ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki elektrikli araç batarya üretim tesisine yaklaşık 8 milyar dolarlık yeni yatırım yapacağını duyurdu.

Dilara Zengin Okay  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
Toyota'dan ABD'de elektrikli araç batarya tesisine 8 milyar dolarlık yeni yatırım Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Washington

Toyota'dan yapılan açıklamada, yeni yatırımın şirketin küresel çapta araç elektrifikasyonuna yönelik yaklaşımını destekleyeceği aktarıldı.

Açıklamada, Kuzey Carolina'daki batarya üretim tesisine yapılacak 8 milyar dolarlık yeni yatırımla yaklaşık 3 bin kişiye istihdam sağlanacağı bildirildi.

Şirketin açıklamasında, bunun Toyota'nın söz konusu tesise yaptığı toplam yatırımı yaklaşık 13,9 milyar dolara ve öngörülen istihdam sayısını 5 binin üzerine çıkaracağı kaydedildi.

Toyota'nın Kuzey Carolina'daki yeni yatırım kararının şirketin Kuzey Amerika'da lityum iyon batarya üretiminin merkez üssü olma pozisyonunu sağlamlaştırdığı belirtilen açıklamada, üretim tesisinin alanının 121 futbol sahası büyüklüğünde olacağı belirtildi.

Açıklamada, Toyota'nın dünya çapında 24,6 milyondan fazla hibrit, plug-in hibrit, yakıt hücreli ve bataryalı elektrikli aracı yollara çıkardığı kaydedilerek, şirketin 2025 yılına kadar dünya genelinde her Toyota ve Lexus modeli için elektrikli seçenek sunmayı planladığı aktarıldı.

Toyota'nın Kuzey Carolina'daki batarya üretim tesisinin 2025 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor.

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