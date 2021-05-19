Euro
10.23
Dolar
8.36
BIST 100
1,459.57
Altın
1,868.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Toyota, yarı iletken çip tedarik sorunu nedeniyle iki üretim hattını durduracak

Japon otomobil üreticisi Toyota Motor, küresel yarı iletken çip tedarik sorunu sebebiyle haziran ayında ülke içindeki iki üretim hattını durduracağını açıkladı.

Ahmet Furkan Mercan   | 19.05.2021
Toyota, yarı iletken çip tedarik sorunu nedeniyle iki üretim hattını durduracak

Tokyo

Dünya genelinde akıllı telefon ve tablet, 5G ağ ekipmanları ile oyun konsollarına yönelik artan çip talebi sonrası otomobil üreticilerinin tedarik sıkıntısı devam ediyor.

Toyota Motor'dan yapılan açıklamaya göre şirket, Japonya'nın kuzeydoğusundaki Iwate ve Miyagi fabrikalarında 7 Haziran'dan itibaren iki üretim hattını en fazla 8 gün süreyle durduracak.

Bu sürede firmanın C-HR, Yaris Cross ve Yaris compact modellerinin imalatının etkileneceği ve araç üretiminin yaklaşık 20 bin azalacağı tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte uygulanan aşı miktarı 500 bin dozu aştı
Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 26 milyon 718 bin 508 oldu

Benzer haberler

Toyota, yarı iletken çip tedarik sorunu nedeniyle iki üretim hattını durduracak

Toyota, yarı iletken çip tedarik sorunu nedeniyle iki üretim hattını durduracak

Organizasyon Komitesi, Kovid-19'un yayılması halinde Tokyo Olimpiyatları'na katılacak yetkili sayısını düşürecek

Japonya'da Kovid-19'a karşı uygulanan OHAL'in kapsamı genişletildi

Japonya'daki Budist rahipten İsrail'in saldırdığı Filistin'e destek

Japonya'daki Budist rahipten İsrail'in saldırdığı Filistin'e destek
Honda çip tedariki sıkıntısı nedeniyle 2021 mali yılı net karında yüzde 10,3 düşüş bekliyor

Honda çip tedariki sıkıntısı nedeniyle 2021 mali yılı net karında yüzde 10,3 düşüş bekliyor
Japonya Pfizer'dan 50 milyon doz Kovid-19 aşısı daha alacak

Japonya Pfizer'dan 50 milyon doz Kovid-19 aşısı daha alacak