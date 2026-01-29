Dolar
logo
Ekonomi

Toyota 2025’te "dünyanın en çok araç satan üreticisi" unvanını korudu

Japon otomobil üreticisi Toyota Motor, geçen yıl küresel satışlardaki liderliğini bir kez daha koruyarak rakibi Volkswagen'e karşı üstünlüğünü pekiştirdi

Bahattin Gönültaş  | 29.01.2026 - Güncelleme : 29.01.2026
Toyota 2025’te "dünyanın en çok araç satan üreticisi" unvanını korudu

Berlin

Toyota'dan yapılan açıklamada, şirketin 2025 yılına ilişkin araç satış verileri paylaşıldı. Buna göre, Toyota Motor’un araç satışları, Hino Motors ve Daihatsu markaları dahil edildiğinde 2025’te bir önceki yıla göre yüzde 4,6 artarak 11 milyon 322 bin 575 oldu.

Toyota, yarı iletkenlerde yaşanan tedarik darboğazlarına rağmen geçen yıl üretimini yüksek seviyede tutarak bir önceki yıla göre yüzde 5,7 artışla 11 milyon 221 bin 960 araca çıkardı.

En yakın rakibi Volkswagen’in satışları ise geçen yıl Çin'deki pazar ortamının zorluğunu koruması ve ABD gümrük tarifelerinin Kuzey Amerika'daki talebi etkilemesiyle yüzde 0,5 düşerek 8,98 milyona gerilemişti. Böylece Japon üretici Toyota, geçen yıl 2,24 milyon daha fazla araç satarak Volkswagen'e karşı liderliğini pekiştirerek küresel satışlardaki liderliğini altıncı yıla taşıdı.

Toyota'nın rekor seviyeye ulaşan satışlarında özellikle hibrit (benzinli-elektrikli) modellere olan yoğun talep belirleyici oldu. Benzinli-elektrikli hibrit araçlar, Toyota markasının küresel satışlarının yüzde 42'sini oluştururken tam elektrikli araçların payı yüzde 1,9'da kaldı.

Rekabetin en üst seviyede olduğu Çin pazarında Toyota'nın yüzde 0,2'yle sınırlı da olsa dört yıl aradan sonra ilk kez büyüme kaydetmesi dikkati çekti.

Japonya'dan ABD'ye yapılan ihracat, başta RAV4 Crossover modeli olmak üzere popüler modellere gelen taleple yüzde 14,2 artarak yaklaşık 615 bin araca ulaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
