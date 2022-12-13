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Ekonomi

Toplam ciro endeksi ekimde yıllık bazda yüzde 124,8 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 124,8 artış gösterdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 13.12.2022
Toplam ciro endeksi ekimde yıllık bazda yüzde 124,8 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi ekimde aylık bazda yüzde 3,9 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 124,8 yükseldi.

Sanayi ve inşaat ciro endeksleri

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, ekimde yıllık bazda yüzde 112,1 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise ekimde bir önceki aya göre yüzde 3,5 arttı.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, ekimde yıllık bazda yüzde 113,7 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksinde ise bir önceki aya kıyasla yüzde 3,9 artış oldu.

Ticaret ve hizmet ciro endeksleri

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi yıllık bazda yüzde 125,9 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi aylık bazda ise yüzde 4,3 yükseldi.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 155,4 yükseldi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksinde de aylık bazda yüzde 3,1 artış görüldü.

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