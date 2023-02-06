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Ekonomi

TOBB'un ocakta onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 11,7 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ocakta onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 11,7 artışla 5 bin 162 oldu.

Cüneyt Kemal Özkök   | 06.02.2023
TOBB'un ocakta onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 11,7 arttı

Ankara

TOBB, ocak ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay onaylanan kapasite raporu sayısı geçen yılın ocak ayına göre yüzde 11,7 artışla 5 bin 162'ye çıktı.

En çok kapasite raporu düzenlenen 3 il, 1462 raporla İstanbul, 366 raporla Ankara, 302 raporla İzmir olarak belirlendi.

TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının sayısı Ocak 2022'de 86 bin 305 iken geçen ay yüzde 12,3 yükselişle 96 bin 941'e ulaştı.

Toplam çalışan sayısı da ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 artışla 3 milyon 914 bin 558 olarak hesaplandı.

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