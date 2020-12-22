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Ekonomi

TOBB Türkiye'de satış gelirini en hızlı artıran 100 şirketi açıkladı

Türkiye'de 2016-2018 yıllarında en hızlı satış geliri artışı sağlayan 100 şirketin yer aldığı listedeki firmaların ortalama büyümesi yüzde 511 seviyesinde gerçekleşti.

Merve Özlem Çakır   | 22.12.2020
TOBB Türkiye'de satış gelirini en hızlı artıran 100 şirketi açıkladı

Ankara

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye'de 2016-2018 yıllarında en hızlı satış geliri artışı sağlayan 100 şirketin isimlerini açıkladı.

TOBB, TEPAV ve TOBB ETÜ’nün katkılarıyla düzenlediği "TOBB Türkiye 100" listesini Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla sanal ortamda açıkladı.

Türkiye'de 2016-2018 yıllarında en hızlı satış geliri artışı sağlayan 100 şirketin yer aldığı listedeki şirketlerin bu dönemdeki ortalama büyümesi yüzde 511 seviyesinde gerçekleşti.

Listede ilk sırayı Gintek İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret AŞ alırken inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirket söz konusu dönemde yüzde 4 bin 357 büyüme kaydetti.

Bu dönemde yüzde 2 bin 723 büyüyen plastik ve kauçuk sektöründe faaliyette bulunan FS Dış Ticaret listede ikinci sıraya yerleşirken, telekomünikasyon uygulamaları, çevrim içi internet erişimi sağlama alanında çalışan Profen Savunma ve Güvenlik Teknolojileri yüzde 2 bin 494 büyümeyle üçüncü sırada yer aldı.

Şirketler istihdamlarını yüzde 86 artırdı

Şirket başına ortalama 111 kişiye istihdam sağlayan bu şirketlerin söz konusu dönemde istihdamı yüzde 86 arttı.

Yaş ortalaması yaklaşık 13 yıl olan Türkiye 100 şirketlerinin yüzde 63’ü 67 ülkeye ihracat yapıyor.

Listede bilişimden telekoma, inşaattan lojistiğe, gıdadan tekstile, plastikten makineye kadar çok sayıda farklı sektörden şirketler bulunuyor.


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