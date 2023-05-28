Dolar
19.97
Euro
21.42
Altın
1,946.69
ETH/USDT
1,827.10
BTC/USDT
26,709.00
BIST 100
4,580.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden yayındayız. Kasımpaşa’da vatandaşlar kutlama yapıyor. AK Parti İstanbul İl Başkanlığının önünden yayındayız.
logo
Ekonomi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan seçim değerlendirmesi: Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında daha çok çalışma zamanı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu sonuçlarına ilişkin, "Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında daha huzurlu, daha mutlu ve daha müreffeh bir Türkiye için daha çok çalışma zamanı." ifadesini kullandı.

Hülya Ömür Uylaş  | 28.05.2023 - Güncelleme : 28.05.2023
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan seçim değerlendirmesi: Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında daha çok çalışma zamanı

Ankara

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Seçimlerde gösterdiği başarıyla milletin teveccühünü kazanan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum." diyen Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de bir defa daha milli iradenin tecelli ettiğini ve milletin ferasetiyle tercihini yaptığını bildirdi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasında milletimiz geleceğine ve demokrasiye sahip çıkarak, ülkemizin güçlü ve sağlam bir demokrasi geleneğine sahip olduğunu bir defa daha ortaya koymuştur. Artık seçim dönemi bitti. Dün, dünde kaldı. Bugün yeni şeyler söyleme zamanı. Cumhuriyetin 100. yıl dönümünü kutladığımız bugünlere nasıl gelindiğini daha iyi anlama, Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında daha huzurlu, daha mutlu ve daha müreffeh bir Türkiye için daha çok çalışma zamanı."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mihriban Aliyeva, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ı kutladı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde coşkulu kutlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi kutlanıyor
İletişim Başkanı Altun: Türkiye Yüzyılı'nda durmak yok, yola devam
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi kutlanıyor

Benzer haberler

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan seçim değerlendirmesi: Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında daha çok çalışma zamanı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan seçim değerlendirmesi: Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında daha çok çalışma zamanı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet