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Ekonomi

TMSF'den "kayyımlık yetkileri ile ilgili iddialara" ilişkin açıklama

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), mahkeme kararı olmadan şirketlere kayyım atanmasının söz konusu olmadığını, TMSF'nin belediyelere de kayyım olarak atanmasının hukuken imkanının bulunmadığını bildirdi.

Uğur Aslanhan  | 16.02.2025 - Güncelleme : 16.02.2025
TMSF'den "kayyımlık yetkileri ile ilgili iddialara" ilişkin açıklama

Istanbul

TMSF'den yapılan duyuruda, son günlerde belli bir çevre tarafından kasıtlı şekilde "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun mahkeme kararı olmadan şirketlere el koyacağının" iddia edilmesi üzerine açıklama yapma zarureti doğduğu belirtildi.

Mahkeme kararı olmadan TMSF'nin bir şirkete "kayyım" olarak görevlendirilemeyeceği aktarılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Resmi Gazete'de 4 Şubat'ta yayımlanan 7539 sayılı Kanunun 7. Maddesi ile getirilen yeni yasal düzenlemeye göre, TMSF'nin Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 133. maddesine göre kayyım olarak atanması durumunda, Bankacılık Kanunu'nda var olan yetkilerini kullanması mümkün hale gelmiştir. Şirketlere kayyım atanması yeni bir düzenleme değildir. CMK'ye göre 'kuvvetli şüphe' bulunması durumunda kanunlar çerçevesinde şirketlere kayyım atanmaktadır.

Kanun değişikliğiyle TMSF sadece, Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt ve silah sağlama ile Terörizmin Önlenmesini Sağlama Kanunu'nda düzenlenen terörizmin finansmanı suçlarının işlendiği hususunda kuvvetli şüphe bulunması halinde, CMK'nin 133. ve 128. maddeleri gereğince mahkeme tarafından kayyım olarak atanabilecektir."

"Kanunda TMSF'ye daha önce görülmemiş yeni yetkiler verilmemiştir"

İddiaların aksine mahkeme kararı olmadan suça karışmamış şirketlere kayyım atanmasının söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, TMSF'nin hukuken belediyelere de kayyım olarak atanmasının imkanının bulunmadığı bildirildi.

Kanunda TMSF'ye daha önce görülmemiş yeni yetkiler verilmediği kaydedilen açıklamada, "Özetle, son düzenlemeyle TMSF'nin görevlendirildiği şirketlerin etkin bir şekilde yönetilebilmesi için Bankacılık Kanunu'nun tanımladığı, halihazırda var olan yetkilerinin kullanılabilmesine imkan sağlayacak 5 yıl süreli bir düzenleme yapılmıştır." denildi.

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