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Ekonomi

TMO protokolle yabancı kuruluşlardan doğrudan ürün alımı yapabilecek

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, yabancı devletlerin kendi mevzuatına göre devlet kurumu veya kuruluşu sayılanlardan ve yabancı devletin ortaklığı bulunan kuruluşlardan protokolle doğrudan ithalat yoluyla ürün alım gerçekleştirebilecek.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 10.06.2022
TMO protokolle yabancı kuruluşlardan doğrudan ürün alımı yapabilecek

Ankara

TMO tarafından hazırlanan "Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3'üncü Maddesinin (aa) Bendi Kapsamında İthalat Yoluyla Yapacağı Tarımsal Ürün Alımları ile Buna İlişkin Hizmet Alımları İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, TMO'nun faaliyet ve görev alanı kapsamında yer alan tarımsal ürünlerle ilgili ithalat yoluyla yapacağı tarımsal ürün alımları ile buna ilişkin hizmet alımları ihalelerinde uygulanacak usul ve esasları düzenliyor.

Değişikliğe göre, ihalelerde tedavüldeki Türk parası yanında ihalede teklif edilen yabancı para cinsinden döviz de teminat olarak kabul edilebilecek.

Yönetmeliğin "İhale usulleri" başlıklı maddesinin başlığı "İhale usulleri ve tedarik yöntemi" olarak değiştirilirken bu maddeye yeni bir fıkra eklendi.

Buna göre, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Cumhurbaşkanı Kararı ile görev verilmesi üzerine ilgili bakanın onayı ve yönetim kurulunun görevlendirmesiyle TMO Genel Müdürlüğünce, yabancı devletlerin kendi mevzuatına göre devlet kurumu veya kuruluşu sayılanlardan, yabancı devletin ortaklığı bulunan kuruluşlardan protokolle doğrudan ithalat yoluyla alım yapılabilecek. Ürün alım fiyatı, usul ve esasları ile protokolde yer alacak diğer hususlar ilgili bakanın onayı ile TMO Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca belirlenecek.

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