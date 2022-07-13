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Ekonomi

TMO Genel Müdürü Güldal hububattaki verim ve fiyatların üreticiyi memnun ettiğini belirtti

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, buğday ve arpadaki verim ile TMO'nun alım fiyatlarının üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Gökhan Zobar   | 13.07.2022
TMO Genel Müdürü Güldal hububattaki verim ve fiyatların üreticiyi memnun ettiğini belirtti

Edirne

TMO Genel Müdürü Güldal, Trakya'daki temasları kapsamında Uzunköprü TMO Ajans Amirliği'ni ziyaret etti, hububat getiren üreticilerle sohbet etti.

Amirlikte incelemede bulunan Güldal, TMO Edirne Şube Müdürü İbrahim Duman ve Uzunköprü TMO Ajans Amiri Metin Derdiyok'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Güldal'a ziyaretinde Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt da eşlik etti.

Güldal, AA muhabirine 3 gündür Marmara ve Trakya'daki TMO alım merkezlerini ziyaret ettiğini dile getirdi.

Hububat alımıyla ilgili inceleme ve değerlendirme çalışması yaptıklarını belirten Güldal, Trakya'da arpa ve buğdayın yüzde 90'ının hasat edildiğini söyledi.

Güldal, TMO alım merkezleri ve lisanslı depolar üzerinden alım yerlerinin tamamının faal şekilde çalıştığını ifade etti.

Üreticilerin TMO'ya rağbet gösterdiğini vurgulayan Güldal, şunları kaydetti:

"Üreticimiz TMO'ya ciddi rağbet gösteriyor. Üreticiler hasatlarını büyük ölçüde tamamladı ve teslimatlar devam ediyor. Çok yoğun bir hasat çok yoğun teslimat devam ediyor. TMO olarak tüm tedbirlerimizi aldık, personel görevlendirmesi, çalışma saatlerinin düzenlenmesi noktasında. Üreticilerimizin en kolay şekilde ürününü teslim etmesini istiyoruz.

TMO'nun 2022 yılı hasadında uygulamış olduğu buğday için ton başına 7 bin 450 lira, arpa için ton başına 6 bin 200 lira fiyatı, üreticiler tarafından son derece memnuniyetle karşılanıyor. Bunu her yerde sorduk, onlar da memnuniyetlerini ifade ettiler. Çalışmadan, fiyattan ve verimden şükür bu sene memnuniyet söz konusu."

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