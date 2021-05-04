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Ekonomi

TMO Genel Müdürü Güldal: Buğday üreticisini memnun edecek alım fiyatlarını açıklayacağız

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, hububat için üreticinin memnun olacağı şekilde alım fiyatlarını açıklamayı planladıklarını belirterek "Üreticilerimizin büyük ölçüde TMO'yu tercih etmesini bekliyoruz." dedi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 04.05.2021
TMO Genel Müdürü Güldal: Buğday üreticisini memnun edecek alım fiyatlarını açıklayacağız

Ankara

Güldal, AA muhabirine, buğdayda hasat sezonu öncesinde değerlendirmede bulundu.

Ülkede güneydoğu illeri ve Çukurova'dan başlamak üzere mayıs sonunda yeni hasat dönemine girileceğini belirten Güldal, Tarım ve Orman Bakanlığı ile TMO'nun 2021 yılı hububat rekoltesine yönelik değerlendirme çalışmalarının da son aşamaya geldiğini söyledi. Güldal, gelecek günlerdeki iklimsel şartların rekoltenin netleşmesinde belirleyici olacağına dikkati çekerek, "Trakya'da ve bazı bölgelerde hububatta verimin iyi olduğu gözlemleniyor, yer yer Güneydoğu ve İç Anadolu'da kısmi yağış eksikliğinden etkilenen ekilişlerin olduğunu gözlemliyoruz. Her halükarda ülkemizin kendine yetecek, iç tüketim için yeterli buğday üretimi olabileceğini değerlendiriyoruz." dedi.

Güldal, TMO olarak her yıl olduğu gibi hububat ve bakliyatta alım fiyatlarına yönelik hazırlık yaptıkları bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Önceki yıllarda olduğu gibi hasat döneminden en az 15 gün önce hububat fiyatları çiftçilerimize açıklanacak. Hububat alım fiyatlarını çalışırken, üreticilerimizin maliyetleri, iç ve dış piyasa fiyatları, enflasyon gibi birçok parametre dikkate alınarak en doğru alım fiyatı ve maliyet belirlenecektir. Geçmiş yıllarda olduğu gibi üreticimizin memnun olacağı şekilde alım fiyatlarını açıklamayı planlıyoruz. Üreticimiz 3 yıldır hasattan önce alım fiyatlarını öğreniyor ve piyasa koşullarında göre fiyat belirleniyor. Bu yıl da bu uygulamamız aynen devam edecek."

"Lisanslı depoculuktan yararlanılsın"

TMO olarak Türkiye'deki bütün alım noktaları ile lisanslı depolar üzerinden alım yapmayı planladıklarını vurgulayan Güldal, "Hasatla birlikte alım faaliyetine de başlayacağız. Üreticilerimizin büyük ölçüde TMO'yu tercih etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Güldal, üreticilere, lisanslı depoculuğun avantajlarından yararlanması tavsiyesinde bulunduklarını, ürünlerin elektronik ürün senedine çevrilerek satılması imkanının da bulunduğunu sözlerine ekledi.


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